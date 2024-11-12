МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России

Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову из-за «незаконного и преднамеренного вмешательства» в выборы. Ведомство также обвинило Москву в нарушении воздушного пространства в связи с падением на территории Молдавии якобы двух российских беспилотников. Олег Озеров заявил, что его не вызывали в МИД, он приехал на «плановую встречу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Озеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Олег Озеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно сообщению МИД Молдавии, нота протеста вручена, поскольку Россия пыталась «исказить результаты президентских выборов и референдума» о евроинтеграции, а также «подорвать и делегитимизировать демократический процесс Республики Молдова».

«В то же время МАЭ решительно осудило нарушение воздушного пространства Республики Молдова, учитывая тот факт, что 10 ноября на суверенной территории Республики Молдова были замечены два российских дрона — один в Каушанском районе и другой в Рышканах»,— говорится в заявлении ведомства. Молдавия расценила произошедшее как «недружественный жест». Представитель МИД РФ Мария Захарова отрицала, что беспилотники принадлежали России.

Советник президента Молдавии по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинял Россию в «массовом вмешательстве» во второй тур выборов президента страны, состоявшийся 3 ноября. Подробностей он не привел. В Кремле эти утверждения назвали «ничем не подкрепленными инсинуациями».

Подробнее о выборах в Молдавии — в материале «Ъ» «Победа племени Майи».