Путин рассказал, что всегда внимательно наблюдает за работой Госдумы

Президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с руководителем фракции «Единая Россия» (ЕР) Владимиром Васильевым. В ходе встречи президент сказал, что в настоящий момент в Госдуме «проводится очень большая работа по всем направлениям». Он отметил, что всегда внимательно следит за тем, что происходит в Думе, в особенности в самой многочисленной и ведущей фракции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Лидер «Единой России», в свою очередь, сообщил президенту о том, что нижняя палата участвует в разработке бюджета и добавил, что это — непростой процесс. «Мы с правительством в одной упряжке. И вместе отвечаем и за успехи, и за провалы. Это без сомнений... Мы в этих условиях можем быть поддержаны людьми только в том случае, когда мы действительно действуем эффективно, и люди понимают, что в их интересах»,— отметил глава ЕР (цитата по сайту Кремля).

Также господин Васильев рассказал главе государства об обсуждении создания депутатского контроля, в том числе за капитальным ремонтом в школах и строительством очистных сооружений на Волге. В пример он привел прошедшие выборы, когда население пришло в отремонтированные школы, чтобы проголосовать.

«Они пришли в эти школы, которые сами ремонтировали, по общественным пространствам, которые по их просьбе делали, по улицам. Конечно, они среагировали так, как могли и должны были среагировать нормальные люди»,— сказал Владимир Васильев. В ответ президент отметил, что люди видят результат, «если он есть».

Последняя встреча Владимира Путина и главы фракции ЕР прошла в марте 2023 года. Тогда глава государства заслушал тезисы господина Васильева о работе правящей партии в Госдуме. 14 декабря 2024 года пройдет съезд «Единой России», на котором партия представит свою «народную программу».

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