Деньги есть, а вы поправьте

«Единая Россия» (ЕР) завершает работу над изменениями в свою «народную программу», которые будут представлены на съезде партии 14 декабря. Об этом заявил в пятницу председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии, посвященном подготовке проекта бюджета ко второму чтению. Изменение программы потребует и поправок к бюджету, пояснил господин Медведев, а министр финансов Антон Силуанов заверил его, что источники финансирования для этого уже найдены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ключевыми направлениями, на которые ЕР предлагает выделить дополнительные средства, Дмитрий Медведев назвал развитие аграрно-промышленного комплекса, поддержку русского языка и культуры, реализацию программ регионального развития и совершенствование программы реабилитации инвалидов. Эти направления учтены в «народной программе» ЕР и, как и прочие ее пункты, отвечают целевым показателям майских указов президента — поэтому важно, чтобы на достижение этих целей были направлены согласованные усилия партийных структур на всех уровнях, подчеркнул господин Медведев.

Напомним, что ЕР разработала «народную программу» к выборам в Госдуму-2021 на основе запросов граждан. Партийные руководители называют ее «живой» в том смысле, что после думских выборов она периодически обновляется и в ней даже появляются дополнительные разделы. В рекомендациях, которые думские единороссы получили перед предстоящей региональной неделей, им советуют в разговорах с избирателями делать акцент на том, что, несмотря на санкции, ЕР продолжает выполнять свои обещания. Хотя в условиях, когда государство вынуждено финансировать в повышенном размере военные расходы, это очень нелегко, честно признался председатель ЕР. «Но главное в такой ситуации — не допустить очевидных перекосов. Потому что и победу нужно достигнуть, и, с другой стороны, развиваться нужно — это очень тонкая работа»,— заключил он.

Министр финансов Антон Силуанов заверил собравшихся, что источники финансирования для предлагаемых изменений найдены и правительство вместе с ЕР уже подготовило поправки ко второму чтению бюджета. Дополнительные ресурсы будут направлены, например, на комплексное развитие сельских территорий, поддержку лизинга сельхозтехники и мелиорацию. Еще один блок поправок связан с поддержкой русского языка (в частности, деньги пойдут на издание не менее 200 тыс. учебников и подготовку учителей для работы за рубежом), дополнительное финансирование также получит фонд «Защитники Отечества».

О планах увеличения расходов по своим направлениям отчитались на заседании и другие министры. В 2025 году на реализацию положений «народной программы» будет направлено 2 трлн руб.— на 100 млрд больше текущих показателей, отрапортовал глава Минтруда Антон Котяков. Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил, что нацпроекты в здравоохранении формируются с учетом мероприятий «народной программы» ЕР и на них в бюджете предусмотрено более 800 млрд руб. Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что бюджет отрабатывается «по всем направлениям», особо выделив стартующую в 2025 году программу выдачи участникам СВО грантов на запуск бизнеса в сельском хозяйстве и открытие для них в 15 регионах школ фермеров. А в новых регионах со следующего года заработает госпрограмма комплексного развития сельских территорий, на ее реализацию заложили еще 2 млрд руб.

«Вот все-таки хотел уточнить про лизинг-то этот самый: там точно хватит денег у сельхозпроизводителей, чтобы технику нашу покупать?» — волновался Дмитрий Медведев. «У нас на следующий год на 600 млн больше, чем в текущем году, плюс мы с Госдумой работаем над возможностью получения еще 3 млрд и совместно с Минпромторгом ищем источники, чтобы увеличить лизинговую поддержку еще на 4,5 млрд руб. То есть мы надеемся, что увеличение будет очень серьезное»,— успокоила его министр.

Наконец, председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров доложил, что финансирование мероприятий «народной программы» ЕР в бюджете ежегодно увеличивается. На ближайшую трехлетку на нацпроекты, в рамках которых намечено достижение национальных целей, выделяется 18,4 трлн руб.— это больше, чем выделялось на все нацпроекты за предыдущие шесть лет (менее 16 трлн). Отсюда и изменение финансирования «народной программы», которая меняется с учетом постановки новых задач, объяснил депутат. И добавил, что следующей задачей должен стать партийный контроль за эффективностью расходования средств. «Контролировать в этих условиях нужно максимально внимательно»,— согласился Дмитрий Медведев.

Анастасия Корня