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Путин провел встречу с главой фракции «Единой России» Васильевым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме (ГД) Владимиром Васильевым, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства заслушал тезисы господина Васильева о работе правящей партии в ГД и поблагодарил фракцию за активную деятельность.

Владимир Путин и Владимир Васильев

Владимир Путин и Владимир Васильев

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Владимир Васильев

Фото: пресс-служба президента РФ

Так, президент РФ отметил «большую работу» фракции в парламенте, а также ее «абсолютно патриотическую позицию». «Хочу сказать, что я очень благодарен фракции за ту позицию, которую она занимает»,— указал президент.

Господин Васильев, в свою очередь, отметил работу коллег по созыву и подчеркнул, что между «ЕР» и другие думские фракции находятся в «уважительных отношениях». «Мы вот 20 законов основных приняли единогласно, вместе, которые были такими образующими»,— рассказал парламентарий.

Далее глава фракции «ЕР» проинформировал президента о работе парламента. Ключевые ориентиры, по словам господина Васильева, задал непосредственно глава государства в послании Федеральному собранию. Парламентарий отметил успехи в работе над законопроектами об интеграции новых территорий, поддержке членов военной операции на Украине и их семей, занятости населения, правовой защите предпринимателей, туризме и пр.

Также господин Васильев обратил внимание главы государства на «механизмы более действенного решения задач» в части контроля за правительственными поручениями и расходованием бюджетных средств. Парламентарий отметил работу председателя соответствующего комитета Олега Морозова. «Нам ранее раз в год давала Счетная палата итоги — и уже ничего не поправишь, надо репрессивные меры включать, а тут мы договорились, чтобы каждый квартал, то есть мы поквартально сейчас получаем четкую картину на каждом объекте программы, а это школы, больницы, ФАПы — все очень важное, то самое, для людей»,— указал глава фракции «ЕР».

Помимо этого, господин Васильев сообщил главе государства о просьбах фракции и партии, обращенных к правительству. «Есть буквально несколько таких вопросов, чтобы просто имели в виду. Нас правительство понимает, поддерживает, но не могу Вас не проинформировать»,— отметил глава фракции «ЕР».

Так, парламентарий попросил президента поддержать проект о ремонте средних специальных школ, созданный по аналогии с проектом по ремонту общеобразовательных учреждений. Помимо этого, глава фракции «ЕР» указал на необходимость направить еще 10,1 млрд руб. на программу льготного государственного обеспечения препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний. «По подсчетам специалистов, позволит вот таким лекарственным образом спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте»,— объяснил господин Васильев. Президент пообещал уделить внимание обеим инициативам.

Встречи с лидерами парламентских фракций Владимир Путин проводил в конце февраля. Беседу главы государства с лидером фракции «ЕР» тогда пришлось отложить из-за положительного ПЦР-теста господина Васильева. Остальные политики на встрече с президентом отказались от критики действующей власти и выразили ей поддержку.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Единая партия России».

Григорий Лейба

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