Суд освободил от наказания уфимского активиста Рустема Мулюкова

Уфимский общественник Рустем Мулюков будет освобожден от отбывания наказания из-за проблем со здоровьем. Соответствующее постановление принял Пермский краевой суд, рассказала «Ъ-Уфа» адвокат активиста Ирина Фадеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», Рустем Мулюков был осужден по уголовному делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и летом 2023 года приговорен Кировским районным судом Уфы к двум с половиной годам лишения свободы. По мнению суда, активист участвовал в деятельности уфимского «Штаба Навального» (сеть «Штабов Навального» признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России).

Приговор устоял в судах апелляционной и кассационной инстанций. Активист свою вину не признал, заявляя о том, что не участвовал в деятельности запрещенной организации. Наказание он отбывал в исправительной колонии №29 Пермского края.

В начале 2024 года защита осужденного обратилась с просьбой об освобождении Рустема Мулюкова из-за проблем со здоровьем — активист является инвалидом первой группы и нуждается в постоянном гемодиализе и лечении, которое, по мнению защиты, невозможно было получить в колонии. Мотовилихинский районный суд Перми и Пермский краевой суд отклонили жалобу, однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске вернул ходатайство на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Выход из колонии Рустема Мулюкова ожидается сегодня, уточнила «Ъ-Уфа» его адвокат.

Кроме Рустема Мулюкова, за деятельность в «Штабе Навального» (сеть «Штабов Навального» признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России) осуждена его координатор Лилия Чанышева, приговоренная к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. руб. Позже наказание было изменено на девять с половиной лет лишения свободы, однако летом Лилия Чанышева была освобождена в рамках обмена заключенными.

Идэль Гумеров