Защиту бюджета признали смягчающей

Суд Уфы приговорил к реальному лишению свободы двух сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, обвиненных по «экстремистским» статьям. Экс-координатору его городского штаба («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) 41-летней Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов) назначили семь с половиной лет в колонии общего режима. Бывший активист штаба Рустем Мулюков получил два с половиной года. Госпожа Чанышева повторила в суде, что считает свое преследование политически мотивированным, а ее адвокат напомнил про антикоррупционные расследования осужденной – одно из них суд, впрочем, учел в качестве смягчающего обстоятельства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Чанышева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Лилия Чанышева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В среду судья Кировского районного суда Уфы Азамат Бикчурин огласил приговоры сторонникам Алексея Навального. Мотивировочную часть приговора судья не зачитывал. Известно, что его объем — более 130 страниц.

Госпожа Чанышева была признана виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Гособвинение требовало для нее 12 лет лишения свободы, но суд заметно смягчил наказание. По первому обвинению ей назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 400 тыс. руб. Кроме того, суд запретил ей в течение семи лет «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, а также организацией, проведением массовых мероприятий, с участием в них и посещением мест их проведения» и установил ограничение свободы на два года. За призывы к экстремизму и участие в деятельности НКО суд освободил госпожу Чанышеву от наказания в связи с истечением срока давности.

Лилии Чанышевой 41 год. Она получила высшее экономическое образование, работала в консалтинговых компаниях PricewaterhouseCoopers и Deloitte. В 2017 году она присоединилась к сторонникам Алексея Навального и сосредоточилась на общественной антикоррупционной деятельности. Так, она раскрыла схему незаконной закупки властями республики новогодних елок у единственного поставщика в конце 2020 года. Региональное УФАС подтвердило, что контракт стоимостью 115 млн руб. был заключен на неконкурентных условиях и по завышенной цене. Позднее было возбуждено уголовное дело в отношении чиновника, который подписывал спорный контракт.

Рустема Мулюкова суд признал виновным в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Гособвинение просило приговорить его к пяти годам, но суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год.

Как ранее сообщал “Ъ”, Лилия Чанышева была арестована в ноябре 2021 года в Уфе, затем этапирована в московский СИЗО-6, где содержалась до февраля текущего года. Позже ее вернули в СИЗО Уфы. Подсудимые весь процесс не признавали вину. Лилия Чанышева заявляла в суде, что уголовное дело является политически мотивированным. Рустем Мулюков отрицал свое участие в деятельности штаба Навального. Дело слушалось в закрытом режиме.

На оглашение приговора собралось около 50 человек — их впервые за весь процесс пустили в зал заседаний.

После того как судья объявил сроки, Лилия Чанышева поблагодарила собравшихся: «С вами все намного легче переносится. Мне очень нужны и ваши письма, и открытки. Я их с удовольствием читаю. Берегу. Я тоже не буду опускать руки. Готова заплатить цену, надеюсь, не зря».

Ее супруг Алмаз Гатин заявил, что приговор будет обжалован: «Будем защищать до конца». Адвокат Рамиль Гизатуллин сообщил “Ъ”, что суд признал смягчающим обстоятельством расследование Лилии Чанышевой по закупке елок: «Ранее УФАС, прокуратура РБ, республиканский СК заявили о защите интересов бюджета по этой сомнительной закупке. О какой экстремистской деятельности Чанышевой можно говорить?» Господин Мулюков также намерен обжаловать приговор.

Напомним, ранее Лилию Чанышеву поддержали в Европейском союзе. Главный пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что уголовное дело нужно «для запугивания тех, кто осмелился открыто высказывать свою позицию» и призвал власти России немедленно ее освободить.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии не ответили на вопрос о подаче апелляционного представления.

Венера Хисамова, Уфа