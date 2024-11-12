Крупнейшие партии ФРГ договорились о дате досрочных выборов

Входящие в правящую коалицию ФРГ Социал-демократическая партия (СДПГ) и «Зеленые», а также оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) договорились о проведении досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года, пишут Handelsblatt и Tagesschau. Голосование по вотуму доверия правительству канцлера Олафа Шольца запланировано на 16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Олаф Шольц

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Если Бундестаг откажет правительству в вотуме доверия, парламент должен быть распущен в течение 21 дня президентом Германии. В течение следующих 60 дней должны пройти выборы. Окончательное решение по дате принимает глава государства.

Вопрос о вотуме доверия правительству должен быть вынесен в Бундестаг, поскольку с выходом Свободной демократической партии правящая коалиция, в составе которой остаются СДПГ Олафа Шольца и «Зеленые», теряет большинство в парламенте. Канцлер изначально предлагал проголосовать по вопросу доверия в январе 2025 года, однако оппозиция призывала ускорить этот процесс. Переговоры по требованию ХДС/ХСС проголосовать уже 13 ноября прошли безрезультатно.

О причинах распада правящей коалиции — в материале «Ъ» «Германия погасила светофор».