Шольц отклонил требование оппозиции о голосовании по вотуму доверия 13 ноября

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет выносить вопрос о вотуме доверия в Бундестаге 13 ноября, как того требовал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За проведение голосования в ближайшее время также выступила партия «Зеленые» — партнер Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера по правящей коалиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen, Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen, Reuters

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт сказал журналистам, что если соглашение с оппозицией не будет достигнуто, то дату голосования по вотуму доверия Олаф Шольц назначит сам, передает Stern. Накануне канцлер заявил о готовности провести голосование еще до католического Рождества 25 декабря, в то время как изначально планировалось отложить этот вопрос до января 2025 года.

Сопредседатель «Зеленых» Рикарда Ланг, в свою очередь, выступила за то, чтобы уделить время «неотложным задачам», а не продолжению деятельности старой коалиции. «Мы ожидаем, что он (Олаф Шольц.— ''Ъ'') внесет ясность на этой неделе»,— сказала она на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Вопрос о вотуме доверия правительству Олафа Шольца должен быть вынесен в Бундестаг, поскольку с выходом Свободной демократической партии правящая коалиция, в составе которой остаются СДПГ и «Зеленые», теряет большинство в парламенте. Если депутаты откажут в доверии, парламент должен быть распущен в течение 21 дня, а в следующие два месяца необходимо организовать досрочные выборы (они планировались в сентябре 2025 года).

О причинах распада правящей коалиции — в материале «Ъ» «Германия погасила светофор».