Doogee представила защищенный смартфон V Max Pro

Компания Doogee анонсировала новый смартфон Doogee V Max Pro, главной особенностью которого является корпус повышенной прочности. Как утверждают в компании, устройство защищено от влаги, пыли и падений, а также будет работать в самых суровых условиях окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Doogee Фото: Doogee

Смартфон оснащен восьмиядерным чипом MediaTek Dimensity 7050 (два ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц) с графическим ускорителем Mali-G68 MC4 и модемом 5G, а также оперативной памятью на 12 ГБ и накопителем на 512 ГБ. Устройство обеспечит производительную работу как при запуске обычных приложений, так и требовательных к ресурсам игр, а также в режиме многозадачности.

У Doogee V Max Pro 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2408?1080 (соотношение сторон 19:9) и частотой обновления 120 Гц. С экраном можно будет взаимодействовать в перчатках. У смартфона основная камера на 108 Мп с автофокусом, датчик для макросъемки на 8 Мп и камера ночного видения на 20 Мп, а также фронтальная камера на 16 Мп. Емкость аккумулятора — 22000 мА•ч, что обеспечит до 1540 часов (64 дня) автономной работы в режиме ожидания.

Евгений Федуненко