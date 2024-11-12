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Коммерсантъ FM
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В Windows 11 в панели задач и меню «Пуск» появилась кнопка «Поделиться»

Американская корпорация Microsoft добавила в бета-версию операционной систему Windows 11 новую кнопку «Поделиться» (Share), с ее помощью пользователи смогут отправить друг другу какие-либо данные. Функция интегрирована в панель задач и меню «Пуск», получится обмениваться файлами или контентом из приложений.

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

При выборе функции «Поделиться» пользователю предложат вариант для обмена контентом, например, через web-приложение или по электронной почте. В компании считают, что это поможет оптимизировать и упростить процесс обмена текстом, ссылками или файлами.

Кнопка «Поделиться» пока что есть не во всех приложениях, однако в Microsoft собираются исправить это. Ранее функция была доступна только в результатах поиска Windows. В настоящее время воспользоваться функцией «Поделиться» могут только участники программы Windows Insider, неизвестно, когда нововведение появится в общедоступной версии операционной системы.

Евгений Федуненко

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