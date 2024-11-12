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Коммерсантъ FM
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ГК «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров на 18,2%

Группа компаний «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) отчиталась об операционных результатах за октябрь и десять месяцев 2024 года. Согласно отчетности, за январь—октябрь перевезено 47,3 млн пассажиров — на 18,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На внутренних линиях перевезено 36,6 млн пассажиров — на 13,7% больше, чем в 2023 году.

На международных линиях ГК «Аэрофлот» перевезла 10,7 млн пассажиров (+36,9% к результату 2023 года). Пассажирооборот компании увеличился на 22,7%, предельный пассажирооборот — на 19,8%. Компания «Аэрофлот» увеличила перевозки на 21,6%, до 25,7 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 26,9%.

В октябре количество перевезенных увеличилось на 14,2% (к октябрю 2023 года), до 4,8 млн человек. На внутренних линиях в прошлом месяце перевезли 3,6 млн пассажиров (+10,3%), на международных — 1,2 млн пассажиров (+27,4%). Средний процент занятости пассажирских кресел составил 91,1%. Пассажирооборот увеличился на 17,6%, предельный пассажирооборот — на 15,9%. Всего за месяц авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,5 млн пассажиров, на 11,4% больше, чем в октябре 2023 года.

В ГК «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», а также несколько профильных компаний в смежных областях — АО «Шеротель», АО «Аэромар», «Авиационная школа Аэрофлота», ООО «Аэрофлот Техникс» и «АФЛТ-Системс».

О деятельности «Аэрофлота» — в материале «Ъ» «iFly идет на посадку».

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