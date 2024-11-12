Свердловские власти одобрили увеличение ставок транспортного налога с 2025 года

В Свердловской области с 1 января 2025 года повысят ставки транспортного налога на все категории транспортных средств. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали все 44 депутата заксобрания региона, присутствующие на заседании. Согласно пояснительной записке, налоговая ставка возрастет для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя:

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Свыше 100 лошадиных сил (с 9,4 руб. до 14 руб. за лошадиную силу);

Свыше 150 лошадиных сил (с 32,7 руб. до 34 руб. за лошадиную силу);

Свыше 200 лошадиных сил (с 49,6 руб. до 51,6 руб. за лошадиную силу);

Свыше 250 лошадиных сил (с 99,2 руб. до 103,2 руб. за лошадиную силу).

Ставка налога также увеличится для владельцев мотоциклов, автобусов, грузовых автомобилей, снегоходов, катеров, яхт, самолетов, вертолетов и других категорий транспортных средств. Как следует из текста законопроекта, налоговая ставка будет ежегодно увеличиваться до 2028 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, после повышения ставки доходы бюджета области в 2026 году составят:

241 млн руб. от взимания транспортного налога за легковые автомобили с мощностью от 100 лошадиных сил;

21,4 млн руб. — от 150 лошадиных сил;

19,8 млн руб. — от 200 лошадиных сил,

33 млн руб. — от 250 лошадиных сил.

«По иным категориям транспортных средств — 97,8 млн руб., в 2027 году — 36,1 млн руб., в 2028 году — 37,6 млн руб., в 2029 году — по расчету с учетом коэффициента 1,04 — 39,1 млн руб.»,— сказано в документе.

Напомним, проект закона также включат в себя отмену льготы по транспортному налогу для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно, которая действовала с 2011 года. Для организаций и граждан, на которых зарегистрированы маломощные автомобили, будет установлена налоговая ставка на уровне 10 руб. за лошадиную силу. Как сказано в тексте законопроекта, до 2028 года она будет ежегодно увеличиваться на 40 копеек.

Василий Алексеев