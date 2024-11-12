Свердловское заксобрание поддержало возвращение налога на маломощные автомобили

В Свердловской области отменят льготу по транспортному налогу для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно, которая действовала с 2011 года. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали все 44 депутата заксобрания региона, присутствующие на заседании. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В управлении информполитики заксобрания пояснили, что для организаций и граждан, на которых зарегистрированы маломощные автомобили, будет установлена налоговая ставка на уровне 10 руб. за лошадиную силу. Как сказано в тексте законопроекта, до 2028 года она будет ежегодно увеличиваться на 40 копеек. «При этом налоговые льготы сохраняются для ряда категорий жителей области, среди которых пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и участники СВО»,— добавили в региональном парламенте.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, после отмены льготы бюджет региона получит дополнительно 490,3 млн. руб. в 2026 году.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал «Ъ-Урал», что Свердловская область являлась одним из немногих регионов, в котором водители маломощных автомобилей не платили транспортный налог. «Важно, что социально незащищенные категории граждан по-прежнему не будут платить этот налог. На транспортное средство до 150 лошадиных сил не будут платить налоги пенсионеры и инвалиды. На машины мощностью до 200 лошадиных сил для многодетных и участников СВО также не распространяется требование по налогообложению»,— сказал он.

Директор института экономики УрО РАН Юрия Лаврикова отметила, что полученные средства будут направлены на ремонт дорог местного значения. «Каждый из нас хочет, чтобы в Свердловской области дороги были гладкие, ровные, хорошие, безаварийные. Этого достичь можно только вкладывая средства. Понятно, что в это вкладывает область и в рамках нацпроекта, еще часть средств поступает именно от налогов граждан»,— сказала она.

Василий Алексеев