В Свердловской области могут вернуть налог на маломощные автомобили

Законопроект о возвращении налога на маломощные автомобили внесли в законодательное собрание Свердловской области, следует из проекта на сайте заксобрания. Он был отменен в 2011 году для владельцев машин мощностью до 100 лошадиных сил.

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Отменить льготы для владельцев машин с мощностью до 73,55 кВт планируется с 1 января 2025 года. Налоговая ставка на следующий год установлена в размере 10 руб., до 2028 года она будет подниматься на 40 копеек. На 2025 год льгота сохранится для участников специальной военной операции (СВО), органов власти, пенсионеров, родителей инвалидов и некоторых других категорий.

Общая сумма дополнительных доходов в бюджет Свердловской области после введения налога на маломощные автомобили в 2026 году региональным минфином оценивается в 490,3 млн руб.

Ирина Пичурина