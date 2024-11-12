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Коммерсантъ FM
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Суд в Приамурье сократил срок заключения экс-мэру Тынды на полтора года

Амурский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-мэра Тынды Марины Михайловой и сократил срок ее наказания на полтора года. Вместо назначенных ранее шести лет в колонии она пробудет четыре с половиной года, сообщили «Ъ» в суде.

Бывший мэр Тынды Марина Михайлова

Бывший мэр Тынды Марина Михайлова

Фото: gorod.tynda.ru

Бывший мэр Тынды Марина Михайлова

Фото: gorod.tynda.ru

30 июля Тындинский райсуд признал 53-летнюю бывшую главу муниципалитета виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), а также в невыплате пенсий (ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ) и невыполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) и осудил на шесть лет колонии. Сторона защиты добивалась оправдания, заявив о заказном характере дела, наличии в материалах подложных вещдоков, а также о негативном отношении судьи.

Марина Михайлова руководила администрацией Тынды с сентября 2018 года по декабрь 2022 года. До этого возглавляла горисполком КПРФ, была депутатом гордумы трех созывов, а еще ранее руководила городской типографией, работала в СМИ Читинской и Амурской областей. В июле 2021 года глава Тынды заключила контракт ценой почти 132 млн руб. на проведение капремонта центральной улицы города с компанией «Карьер-А». Вместо предусмотренной поэтапной оплаты мэрия внесла всю сумму уже в декабре 2021 года. Между тем работы так и не были выполнены. Уголовное дело было возбуждено после расторжения контракта в декабре 2022 года.

Помимо срока решением апелляционной инстанции была снижена сумма штрафа — с 640 тыс. руб. по приговору до 500 тыс. руб. При этом Марине Михайловой дана рассрочка на полное погашение в четыре года и два месяца.

Подробнее о деле бывшего мэра читайте в материале «Следствие приехало на БАМ».

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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