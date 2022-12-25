Следствие приехало на БАМ

В Амурской области следственные органы предъявили обвинение ушедшей в отставку с поста мэра Тынды в середине декабря Марине Михайловой. Ей инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при организации капитального ремонта основной городской магистрали, начатого в прошлом году. Защита не признающей вины градоначальницы обжаловала арест, сама обвиняемая намерена бороться «за правду и честное имя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация города Тында Фото: администрация города Тында

Следователи Амурского следственного управления СКР предъявили обвинение бывшему мэру Тынды Марине Михайловой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Как сообщал «Ъ», 18 декабря 51-летняя Марина Михайлова была арестована на два месяца, ей грозит до семи лет колонии. Перед этим, 9 декабря, она ушла в отставку с официальной формулировкой «по состоянию здоровья». Обязанности мэра исполняет ее заместитель Игорь Сальников.

Уголовное дело в отношении бывшей чиновницы было возбуждено по материалам проверки региональной прокуратуры, которая началась из-за неоконченного ремонта улицы Красная Пресня в Тынде. Подряд на капитальный ремонт главной городской магистрали общей стоимостью 600 млн руб. (в том числе 250 млн руб. федеральных средств) выиграло ООО «Карьер-А». Работы начались в 2021 году, но в июле 2022 года были приостановлены. Мэр сообщила о неплатежеспособности подрядчика, и в сентябре контракт с ним был расторгнут. Амурское УФАС признало компанию недобросовестным поставщиком. Фактически было установлено, что выполнено менее 8% от объема запланированных работ. В октябре в отношении гендиректора ООО «Карьер-А» Давида Маргаряна было возбуждено уголовное дело, его подозревают в хищении в особо крупном размере при исполнении данного муниципального контракта. В конце октября суд вынес решение о его аресте.

Позже прокуратура и следствие изучили роль мэра города. По сведениям органов, в декабре 2021 года Марина Михайлова приняла и оплатила в рамках контракта материалы стоимостью более 130 млн руб. При этом подрядчиком работы на указанную сумму выполнены не были, а материал отсутствовал.

Марина Михайлова примерно до 2009 года работала в СМИ Читинской и Амурской областей, далее до 2013 года возглавляла городскую типографию Тынды. Затем увлеклась правозащитной деятельностью, была депутатом Тындинской гордумы трех созывов, а также первым секретарем горкома КПРФ. В сентябре 2018 года коммунистка была избрана мэром Тынды (при явке чуть более 30% набрала менее 49% голосов). Затем Марина Михайлова неожиданно вышла из партии «на время исполнения полномочий».

Ее адвокат Каро Жамкочян сообщил «Ъ», что уже подал апелляционную жалобу на решение Благовещенского горсуда об аресте. По его словам, обвинение строится на устных показаниях одного лица — подчиненного Марины Михайловой. При этом в актах выполненных работ подписи поставлены не ею.

«Фактически единственным основанием для ареста моей подзащитной послужила тяжесть инкриминируемого преступления, что не является безусловным и достаточным основанием для избрания самой строгой меры пресечения. Все доводы защиты были необоснованно судом проигнорированы, и им не была дана надлежащая оценка, в том числе обоснованности подозрения Михайловой в совершении инкриминируемого ей преступления. Вину в злоупотреблении полномочиями она не признает, полна решимости бороться за правду и за свое честное имя»,— сказал господин Жамкочян.

Тем временем главная улица Тынды остается неотремонтированной. В четверг 22 декабря губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ремонт Красной Пресни выполнит крупная региональная компания — АО «Асфальт». Объект планируется к сдаче в 2023 году. В 2024-м в Тынде запланированы крупные торжества в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали.

Анна Яшина, Благовещенск