Чем заканчивались волнения в Абхазии

18 марта 1989 года в селе Лыхны состоялся 30-тысячный сход абхазского народа, который потребовал выхода автономной республики из состава Грузинской ССР. В марте—апреле по всей Грузии прошли митинги против решения схода, переросшие в антисоветские выступления. 9 апреля в результате разгона митинга в Тбилиси погибли 19 человек. 16 июля того же года в Сухуме начались вооруженные столкновения на национальной почве. Волнения были прекращены силами внутренних войск. В ходе столкновений погибли 16 человек, около 140 пострадали.

31 мая 1990 года в Сухуме прошел 30-тысячный митинг в поддержку абхазской государственности. 25 августа Верховный совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете. Дальнейшие шаги к независимости привели к грузино-абхазской войне 1992–1993 годов, в ходе которой погибло 16 тыс. человек.

В октябре 2004 года беспорядки начались после выборов президента, победителем которых ЦИК признал оппозиционера Сергея Багапша. Его оппонент, экс-премьер Рауль Хаджимба поражение не признал. Его сторонники блокировали работу парламента, захватили здание Верховного суда и вынудили суд признать выборы несостоявшимися. Более 10 тыс. сторонников Сергея Багапша штурмом взяли здания правительства, парламента и администрации президента. Конфликт был улажен 6 декабря: при посредничестве РФ оппоненты договорились участвовать в новых выборах в тандеме. 12 января 2005 года Сергей Багапш был избран президентом, Рауль Хаджимба стал вице-президентом.

29 апреля 2014 года оппозиция под руководством Рауля Хаджимбы потребовала от президента Александра Анкваба отставки правительства и передачи части полномочий парламенту. 27 мая в Сухуме прошел многотысячный митинг. Президент начал переговоры с делегатами от оппозиции, но они были прерваны «штурмом» администрации протестующими. На следующий день на российской базе в Гудауте прошли переговоры президента и оппозиции при посредничестве России. Компромисс достигнут не был. Парламент в конфликте поддержал оппозицию, 1 июня Александр Анкваб подал в отставку. 24 августа на выборах президента победил Рауль Хаджимба.

В сентябре 2019 года в Абхазии прошли очередные выборы президента. Рауль Хаджимба набрал 47,4% голосов, его соперник Алхас Квицания — 46,1%. Оппозиция с итогами не согласилась. 9 января в Сухуме начались протесты, 10 января Верховный суд аннулировал итоги выборов. 12 января были проведены переговоры между Раулем Хаджимбой и лидером оппозиции отставным майором госбезопасности Асланом Бжанией при посредничестве России. Хаджимба объявил о своей отставке. 22 марта 2020 года на президентских выборах в первом туре победил Аслан Бжания, пост премьер-министра занял Александр Анкваб.