Еще два руководителя белгородских муниципалитетов ушли в добровольцы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о вступлении двух глав муниципалитетов в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Контракты на службу подписали глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.

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«Очень важно главам неприграничных муниципалитетов понять, что происходит на нашей границе, вспомнить службу тем, кто служил, или, приняв присягу, взять оружие в руки тем, кто не служил»,— написал господин Гладков на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что служба в добровольческом отряде это «совсем другой уровень ответственности» с множеством «плюсов». Ранее господин Гладков говорил, что уход чиновников в добровольцы является проблемой из-за нехватки кадров и обещал проработать вопрос их ротации.

Добровольческие отряды для помощи военнослужащим созданы в приграничных регионах России в рамках действия режима контртеррористической операции. Ранее сообщалось, что в Белгородской области участникам отряда будут платить по 80 тыс. руб. В начале октября в «Барс-Белгород» вступили два вице-губернатора. Также в нем служат женщины, например, глава Красногвардейского района Галина Руденко. В ноябре, по словам Вячеслава Гладкова, в ряды добровольцев вступили еще три женщины — руководитель крупного пункта временного размещения, медицинская сестра и советник одного из заместителей губернатора.

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Сергей Толмачев, Воронеж