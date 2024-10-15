В белгородский добровольческий отряд вступила первая женщина

Белгородские чиновники продолжают вступать в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Первой женщиной в его составе стала 40-летняя глава Красногвардейского района Белгородской области Галина Руденко.

«Галина Ивановна, конечно, настоящий боец из семьи бойцов, где практически все мужчины воевали и воюют. Конечно, я понимаю, что она иначе поступить и не могла»,— написал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте». Ранее госпожа Руденко возглавляла Муромское сельское поселение, в состав которого входило село Середа, чьи жители эвакуированы из-за обстрелов. Главой Красногвардейского района она стала в ноябре 2023 года.

Господин Гладков добавил, что уход очередного чиновника в добровольческий отряд является для него большой кадровой проблемой. Сейчас власти прорабатывают с Министерством обороны вопрос поэтапной ротации людей, занимающих руководящие должности.

На прошлой неделе контракты о вступлении в «Барс-Белгород» подписали два вице-губернатора Белгородской области и глава Губкинского округа. Из Старооскольской администрации в отряд ушли семь чиновников. Также вступить в «Барс-Белгород» решил главный врач скорой помощи Алексей Жиров. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, он сформирует медицинскую службу отряда.

В приграничных районах России созданы добровольческие отряды для помощи военнослужащим в рамках действия режиму контртеррористической операции. В Белгородской области участникам отряда будут платить по 80 тыс. руб. В Брянской области местный отряд возглавил бывший первый вице-мэр областного центра Сергей Антошин.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж