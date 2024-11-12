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Коммерсантъ FM
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«Авито Путешествия»: стоимость посуточной аренды жилья снизилась на 17%

В октябре средняя стоимость посуточной аренды квартиры в России составила 3100 руб., следует из данных «Авито Путешествий». По сравнению с августом этого года, когда заканчивается летний туристический сезон, стоимость аренды снизилась на 17%. В Москве стоимость суточной аренды снизилась на 2%, с 5200 до 5000 руб.

В августе средняя стоимость суточной аренды составляла 3700 руб., в октябре — на 600 руб. меньше (–17%). Заметнее всего цены снизились в Калининградской области (–33%), Краснодарском крае (–31%), Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Крыму (–29% в каждом из трех регионов).

В октября наиболее доступные цены фиксировались в Челябинской и Тюменской областях. По сравнению с августом в Челябинской области цены снизились на 6%, с 2600 до 2500 руб., в Тюменской — на 15%, с 3000 до 2500 руб. В Волгоградской области цены снизились на 29% (с 3700 до 2600 руб.), в Иркутской — на 5% (с 2800 до 2600 руб.), в Воронежской области — на 12% (с 3000 до 2600 руб.), в Башкортостане — на 3% (с 2700 до 2600 руб.).

Из данных «Авито Путешествий» следует, что в октябре количество бронирований посуточных квартир в России увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Среди популярных направлений — Краснодарский край и Москва (по 8% от всех бронирований жилья), Санкт-Петербург (7%), Подмосковье (6%), Татарстан (4%), Ростовская и Свердловская области (по 3%).

О ситуации на рынке недвижимости — в материале «Ъ» «Аренда теряет спрос».

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