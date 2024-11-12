«Ведомости»: крупнейший производитель молока в России предупредил о росте цен

Крупнейший производитель питьевого молока в России, компания «Вимм-билль-данн», принадлежащая PepsiCo, уведомила торговые сети о повышении отпускных цен на продукцию с 1 ноября. Из информационного письма компании, которое цитируют «Ведомости», следует, что цены на молоко вырастут на 3,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подлинность документа «Ведомостям» подтвердили два источника из числа ритейлеров. Газета отмечает, что ранее уведомления о повышении цен на молочную продукцию разослали еще несколько крупных участников рынка. Так, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов увеличила компания «Экомилк» — на 10%.

В своем письме повышение цен «Вимм-билль-данн» объясняет ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко из-за «внешних факторов». Среди них указываются рекордные оптовые цены и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла. «Экомилк», в свою очередь, ссылалась на «прогрессирующий рост» стоимости сырья и затраты на упаковку, запчасти и логистику.

По данным Росстата, с 29 октября по 5 ноября цены на пастеризованное молоко выросли на 0,9% и на столько же — на стерилизованное. С начала года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное — на 14,3%.

Подробнее о росте цен на продовольствие — в материале «Ъ» «Цены пухнут на хлебе с постным маслом».