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Коммерсантъ FM
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Цены пухнут на хлебе с постным маслом

Мониторинг рынка продовольствия

Мировые цены на продовольствие в октябре продолжили рост, следует из данных ФАО ООН. Рассчитываемый ФАО индекс продовольственных цен в прошлом месяце составил максимальные с апреля 2023-го 127,4 пункта после 124,9 пункта в сентябре (за 100 принято среднее значение индекса в 2014–2016 годах) — это на 5,5% выше показателя октября 2023 года. При этом индекс по-прежнему остается заметно ниже рекордных значений, фиксировавшихся после начала военной операции РФ на Украине: на пике, в марте 2022-го, он составлял 160,2 пункта.

Наиболее заметный вклад в рост показателя в октябре внесли цены на растительные масла. Соответствующий индикатор увеличился на 10,4 пункта (7,3%), до 152,7 пункта. Максимальное за два года (см. график) значение индекса в ФАО объясняют ростом мировых цен на пальмовое, подсолнечное и рапсовое масло на фоне ожидаемого сокращения их производства в этом сельхозсезоне (июль 2024-го — июнь 2025 года).

Рос в октябре и индекс цен на зерновые: его значение, оставаясь заметно ниже прошлогоднего (тогда — 124,8 пункта), увеличилось до 114,4 пункта после 113,6 пункта в сентябре. В частности, второй месяц подряд повышались цены на пшеницу — из-за опасений, связанных с неблагоприятными для сева озимых погодными условиями в ЕС, США и РФ. Отметим, в самой России прогнозируют сокращение урожая пшеницы: по предварительным оценкам «Совэкона», в 2025 году он может составить 80,1 млн тонн. Это на 1,7% ниже показателя 2024 года (оценка — 81,5 млн тонн) и на 9,1% — среднего значения за последние пять лет (88,1 млн тонн). Во многом динамика связана с тем, что сев озимой пшеницы (на нее приходится около 70% сбора культуры) проходит в условиях длительного отсутствия дождей (см. “Ъ” от 22 октября). Как поясняют в ФАО, вклад в увеличение «зернового» индекса внес и рост цен на кукурузу, который объясняется транспортными проблемами в Бразилии и засушливой погодой в Аргентине.

Рост в октябре демонстрировали также индексы цен на молочную продукцию и сахар — на 2,5 и 3,3 пункта, до 139,1 и 129,6 пункта соответственно. Единственным индикатором, который сокращался, стал индекс цен на мясо. Впрочем, снижение было незначительным, до 120,4 пункта после 120,8 пункта в сентябре, на фоне расширения предложения в странах Западной Европы.

Кристина Боровикова

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