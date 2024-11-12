Силуанов: россиянам не нужны доллары

Министр финансов Антон Силуанов считает, что россиянам не нужны доллары. По его мнению, для надежного вложения необходимо правильно использовать рубли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Корреспондент проекта «ТАСС Дети» спросила господина Силуанова, нужен ли в России доллар. «У вас есть доллары?» — спросил министр журналистку. «Ну, у меня нет, я только рублями»,— ответила она. «Правильно, и не нужны, согласен с вами»,— заключил Антон Силуанов.

Господин Силуанов подчеркнул, что россиянам выгоднее хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений. «Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете»,— сказал министр.

В августе Центробанк зафиксировал резкий рост нетто-покупок иностранной валюты населением, объем покупок увеличился более чем в два раза относительно июля, до 98,1 млрд руб. Однако в сентябре россияне впервые с августа 2023 года перешли от нетто-покупок иностранной валюты к нетто-продажам. В октябре чистые продажи иностранной валюты населением России составили 55,9 млрд руб. В ЦБ отмечали, что продажа валюты физлицами через биржевой рынок и крупнейшие банки поддерживает российский валютный рынок.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Юани не доходят до биржи».