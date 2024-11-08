Юани не доходят до биржи

В октябре объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Московской бирже опустился до 1,8 трлн руб., минимума с февраля 2023 года. При этом средний дневной объем торгов опустился ниже 80 млрд руб., что в полтора два раза меньше значений начала года. Этому способствует снижение активности крупных игроков, в том числе на фоне смягчения требований по репатриации валюты. Кроме того, уменьшается популярность биржевой торговли валютой и со стороны частных инвесторов, которые стали чаще пользоваться другими инструментами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Второй месяц подряд на валютном рынке отмечается снижение объемов торгов. По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса участников валютного рынка, по итогам октября суммарный объем торгов юанем на Московской бирже в режиме «завтра» составил лишь 1,81 трлн руб., минимальный результат с февраля 2023 года. Это почти на 11% ниже значения сентября и на 20% — значения августа. В целом активность торгов китайской валютой в осенние месяцы оказалась в 1,5–2 раза ниже, чем в январе—мае этого года, то есть до введения жестких американских санкций против Московской биржи (см. “Ъ” от 13 июня).

Активность торгов снижается, несмотря на сезонное восстановление деловой активности, и связано это как с фундаментальными, так и техническими причинами.

На фоне падения стоимости российской нефти ниже $70 за баррель, а также снижения требований по обязательной репатриации валютной выручки экспортерами до 40% (см. “Ъ” от 15 июля) объем продаж планомерно сокращается. Согласно последним данным ЦБ, в сентябре они уже сократились на 30%, до $8,3 млрд. Участники рынка не исключают продолжения тренда и в октябре.

Вдобавок в начале месяца в Китае были праздники, на время которых традиционно снижается активность на биржевом рынке. Средний объем торгов в первую неделю октября на Московской бирже составлял менее 60 млрд руб. Как поясняет старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов, все контрагенты из КНР отдыхают и оншорные юани (с Московской биржи) в принципе невозможно даже пробовать перегнать в офшор.

Прекращение действия лицензии OFAC также ускорило переток ликвидности на внебиржевой рынок. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, после 12 октября торгующие на Московской бирже агенты рискуют попасть под американские санкции и поэтому ряд иностранных участников рынка могли уйти с биржевых торгов. «Импортеры продолжают переходить на внебиржевой рынок, поскольку в ряде случаев при проведении внешних платежей нельзя использовать биржевой юань»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Одним из трендов последних месяцев является снижение активности физлиц на валютном рынке.

По данным биржи, в октябре доля частных инвесторов сократилась до 7,5%, минимума с марта 2022 года. При этом, по данным “Ъ”, в октябре число сделок с юанем составляло чуть больше 40 тыс. операций в день, тогда как в сентябре — 55 тыс. сделок. В начале года физлица проводили ежедневно 64–76 тыс. операций с валютой, не только с юанем, но и с «недружественными» валютами.

По мнению руководителя департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никиты Силкина, снижение активности обусловлено сезонностью и отсутствием возможности совершать кросс-валютные сделки с долларом и евро. Отсутствие возможности совершать арбитражные сделки, как считает он, могло привести к снижению объемов торгов до 10%. Снижают привлекательность спекулятивных операций и регулярно вводимые брокерами и банками ограничения на операции с некоторыми валютами, в том числе на вывод средств на банковские счета. «Часть спроса могут оттянуть другие способы защиты от ослабления рубля, такие как внебиржевой рынок, рынок наличной валюты, рынок драгметаллов»,— считает Владимир Евстифеев.

Тенденция на снижение ликвидности биржевого валютного рынка сохранится, считают аналитики, особенно в случае усиления санкционного давления США на РФ и дружественные страны. «Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от новой политики США во главе с командой Трампа. В случае потепления отношений активность биржевых торгов может восстановиться, однако это не является нашим базовым сценарием»,— отмечает Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев