Доллар сыграл против золота

Цены на золото на спот-рынке откатились к значениям месячной давности. Пока еще они остаются выше $2600 за унцию, однако интерес к драгоценному металлу снижается на фоне опасений, что реализация экономической программы новоизбранного президента США Дональда Трампа может разогнать инфляцию и вынудит ФРС замедлить темпы снижения ключевой ставки. Это в сочетании с фиксацией прибыли профессиональными инвесторами может вернуть цены в диапазон $2400–2500 за унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным Investing.com, котировки золота на мировом рынке 11 ноября опустились до месячного минимума — $2613 за тройскую унцию. Это на 2,7% ниже значений закрытия пятницы. За неполные две недели котировки снизились относительно исторического максимума, установленного 30 октября, более чем на 7%. Падение стоимости золота происходит на фоне более существенного обесценения других благородных металлов. Так, цена серебра снизилась с начала месяца более чем на 10% и после месячного перерыва вернулась к значениям ниже $30,5 за унцию. Платина потеряла в цене 7,6%, откатившись до $966 за унцию, котировки палладия упали более чем на 19%, до $986 за унцию, минимума с начала сентября.

Снижение цен происходит на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке. В понедельник индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до отметки 105,7 пункта, максимума с начала июля. Это на 0,6% выше значений понедельника и на 2,2% выше значений недельной давности. Мировые инвесторы уходят в долларовые активы (см. “Ъ” от 11 ноября) на фоне победы на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Во время предвыборной гони он обещал снизить налоги и увеличить импортные пошлины.

Все это, по словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, приведет к более высокой инфляции в стране и, следовательно, к более высокой ставке ФРС, что позитивно для доллара и негативно для цен американских бондов.

Победа Дональда Трампа сняла большую часть политической неопределенности, что уменьшило спрос на защитные активы. О спаде интереса к золоту говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), за неделю, закончившуюся 6 ноября, приток средств в золотые фонды составил всего $86 млн. Это более чем в восемь раз меньше объема, поступившего в них неделей ранее, и в 36 раз ниже рекордного показателя второй декады октября (см. “Ъ” от 28 октября).

«Многие инвесторы, которые держали золото для хеджирования рисков, начали фиксировать прибыль, особенно после недавнего роста цен. Сейчас фокус переключается на активы с более высокой доходностью»,— поясняет портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

На Московской бирже спотовые цены на золото в понедельник снизились на 4,4%, до 8,1 тыс. руб./г. Более сильное падение рублевых цен связано со снижением курса доллара на локальном рынке. В понедельник на внебиржевом рынке курс американской валюты снизился на 2%, до 96 руб./$. Официальный курс Банка России был снижен в понедельник лишь на 12 коп., до 97,96 руб./$. С 30 октября рублевые цены на золото снизились только на 6,5%.

Дальнейшая динамика цен на благородный металл будет зависеть от динамики курса доллара, а также заявлений новоизбранного президента США в отношении Китая и планов его администрации. Ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра Брокер» Наталия Пырьева не исключает, что коррекция может затянуться до конца 2024 года, а цены могут опуститься до $2400–2500 за унцию. Однако, по ее мнению, после консолидации вблизи этих значений возможно возобновление роста стоимости драгметалла. «Глобальные геополитические противоречия, которые могут усилиться с вступлением Дональда Трампа в должность президента в начале 2025 года, продолжат оказывать поддержку ценам на золото»,— считает и господин Васильев. В следующем году эксперты не исключают роста цен до $3000 за унцию.

Виталий Гайдаев