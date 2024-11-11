Выбор спекулянтов

Выборы президента США оказали значительное влияние на инвестиционные предпочтения мировых инвесторов. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистые вложения в фонды денежного рынка превысили $117 млрд, что в 12 раз больше показателя неделей ранее и второй по величине результат с начала года. Спросом пользовались и акции американских компаний. Участники рынка ждут обещанных Дональдом Трампом мер фискального стимулирования и налоговые послабления, что ускорит инфляцию и поддержит прибыли американских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

Данные EPFR свидетельствуют о всплеске спроса международных инвесторов на фонды денежного рынка. По оценке “Ъ”, основанной на информации отчета Bank of America (учитывает сведения EPFR), клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 6 ноября (когда были оглашены результаты голосования президента США), $117 млрд, что в 12 раз выше инвестиций неделей ранее. Больший объем средств поступал в данные фонды лишь один раз в этом году, в конце сентября ($129 млрд). Всего с начала года фонды привлекли от клиентов $894 млрд, а суммарный объем их активов превысил $6,6 трлн.

Бегство инвесторов в фонды денежного рынка произошло на фоне высокой неопределенности в преддверии выборов президента США. Наиболее консервативные инвесторы, как считает портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев, из-за опасений политической нестабильности выбирали самые безопасные активы, к которым и относятся фонды денежного рынка.

С победой Дональда Трампа, о чем стало известно утром 6 ноября, скупка инструментов денежного рынка усилилась.

Портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева обращает внимание, что пробизнесовая политика избранного президента, ориентированная на фискальные стимулы и налоговые послабления, скорее всего, подтолкнет инфляцию вверх и приведет к росту ставок и доходностей облигаций. «Именно поэтому инвесторы сейчас активно переводят средства в фонды денежного рынка — так они защищаются от возможных потерь из-за снижения цен на облигации»,— отмечает она.

Одновременно с этим резко выросли вложения и в фонды акций американских компаний. По данным EPFR, клиенты таких фондов вложили за неделю почти $33 млрд против $4 млрд неделей ранее. Это лучший недельный результат с мая этого года. Спрос на акции растет, несмотря на то что приход Трампа, по мнению экономистов, приведет к росту протекционизма со стороны США, что затруднит мировую торговлю и может негативно сказаться на мировой экономике. Как считает Андрей Алексеев, компании из США могут выиграть от ожидаемого снижения налогов на бизнес, одного из основных пунктов экономической программы республиканца.

$894 миллиарда привлекли от клиентов фонды денежного рынка с начала года, по данным Bank of America.

Не удивительно, что в таких условиях другие страновые и региональные фонды акций не пользовались у инвесторов повышенным спросом. В частности, покупки акций фондов Японии сократились в четыре раза, до $0,9 млрд. Продажи фондов развивающихся стран хоть и сократились в пять раз, до $1,1 млрд, но помимо фондов Китая (минус $1,2 млрд) деньги начали выводиться и из фондов Индии (минус $0,25 млрд) и Бразилии (минус $85 млн). «Развивающиеся рынки фиксируют отток, ведь курс нового президента пока не до конца ясен, особенно в отношении более рискованных регионов, таких как Китай»,— отмечает Алена Николаева.

Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на победу Дональда Трампа (см. “Ъ” от 9 ноября). По мнению главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах жизнь» Михаила Шульгина, оптимизм спекулянтов мог быть связан с надеждами на перемирие в конфликте на Украине и смягчение рестрикций против РФ в целом. Но до инаугурации Трампа еще несколько месяцев, да и с учетом широты предвыборного списка обещаний вероятность начала урегулирования российско-украинского конфликта невелика. «Переговоры не начнутся в ближайшие месяцы, а когда начнутся, скорее всего, будут продолжаться долго, и не факт, что закончатся компромиссом. Есть риск того, что санкции, направленные на ограничение энергетического экспорта, будут даже усилены в 2025 году, чтобы у США улучшилась переговорная позиция»,— отмечает господин Шульгин.

Виталий Гайдаев