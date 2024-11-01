В машины подсаживается утильсбор

Новые легковые автомобили в октябре — месяце, когда в России выросли ставки утилизационного сбора,— подорожали в среднем на 2–5%, подсчитали дилеры. Автопроизводители закладывают в ценник повышение ставок без резких шагов, чтобы выдержать конкуренцию на фоне охлаждения спроса. До конца года новые машины могут подорожать еще на 10%, прогнозируют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Стоимость новых легковых автомобилей в октябре выросла в среднем на 2–5%, подсчитали для “Ъ” в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Рост цен в организации объясняют индексацией утильсбора, высокой ключевой ставкой и ослаблением курса рубля.

Согласно утвержденной правительством шкале индексации утильсбора до 2030 года, с 1 октября для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов ставка выросла на 70–85%. В дальнейшем с 1 января каждого последующего года платеж будет индексироваться на 10–20%.

По словам замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых машин Рената Тюктеева, каждый автопроизводитель реагировал на индексацию утильсбора по-разному, но в среднем цены в октябре выросли на 3–5%

«Одна марка снижает объем поддержек в адрес дилеров, другая — увеличивает рекомендованную цену, третья — уменьшает скидки в инвойсе. Никто не хочет резких шагов, так как они отразятся негативно на продажах»,— говорит он. Господин Тюктееев также отмечает небольшое подорожание российских автомобилей Lada. В АвтоВАЗе, руководство которого активнее лоббировало повышение ставок утильсбора, сообщили “Ъ”, что цены не поднимали и не планируют до конца года.

В «Рольфе» рассказали, что некоторые бренды отменили программы поддержки, из-за чего новые автомобили прибавили в цене до 50 тыс. руб. Но это скорее единичные случаи, глобального роста стоимости в компании не зафиксировали, уточняет директор по продажам новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов. «По новой ставке автомобили ввозятся в Россию только две недели. Складские запасы еще достаточно полные»,— объясняет он. Новые закупки автомобилей по параллельному импорту — с учетом новой ставки утильсбора — в среднем подорожали на 5%, у официальных поставщиков цены пока не менялись, уточняет топ-менеджер.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский говорит, что в октябре цены на новые автомобили остались прежними. «Есть даже некоторое снижение по ряду моделей, потому что после рекордов продаж сентября в октябре наблюдали спад, особенно в первые две недели»,— рассказывает он. По словам господина Ольховского, повышение утильсбора негативно влияет на рынок, но еще более серьезные трудности для бизнеса создает рост ставки ЦБ. «У нас на глазах рассыпались сделки, которые уже были одобрены лизинговыми компаниями и оставалось только получить автомобиль»,— рассказывает топ-менеджер. Николай Иванов также отмечает, что текущая ключевая ставка негативно повлияет на объемы спроса на авторынке: «Это подталкивает людей нести деньги в банк, открывая депозитные счета, а не тратить их сейчас».

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, в сентябре 2024 года, ТАСС: «Китайский автопром в преддверии решения по утильсбору за счет масштабных, несопоставимых с ценой автомобиля скидок достигает высоких показателей».

В РОАД считают, что с учетом всех негативных факторов до конца года новые автомобили в стране могут подорожать более чем на 10%. «Удорожание коснется как импортных, так и отечественных брендов, что приведет к снижению продаж как в четвертом квартале, так и в 2025 году»,— добавляют в ассоциации. Ренат Тюктеев ждет, что ценники за этот период могут вырасти еще на 10%. По мнению господина Иванова, автомобили, которые ввозятся по схеме параллельного импорта, до конца года подорожают на 5–7%, а бренды, официально присутствующие на российском рынке,— максимум на 1–2%. «За счет новой ключевой ставки спрос будет проседать. Чтобы поддержать продажи, официальные франшизы могут даже местами снизить стоимость»,— считает он.

Господин Ольховский полагает, что с учетом роста ключевой ставки увеличения стоимости автомобилей до конца года ждать не стоит. «Автокредиты стали существенно дороже, лизинговые сделки кажутся совсем неподъемными для клиентов, поэтому можно четко сказать о замедлении объемов сделок по всем направлениям»,— рассказывает он.

По данным «Автостата» продажи новых легковых автомобилей в РФ в сентябре выросли на 36,7% год к году, до 150,88 тыс. штук. Результат стал рекордным за последние почти три с половиной года (см. “Ъ” от 3 октября). Как следует из данных агентства, с 30 сентября по 27 октября включительно в РФ продано 142,4 тыс. новых машин.

Наталия Мирошниченко