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Коммерсантъ FM
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Путин поручил провести проверку в связи с ростом цен на энергооборудование

Президент Владимир Путин поручил ФАС, Минпромторгу и Минэнерго провести проверку в связи с ростом цен на российское энергооборудование. Срок исполнения поручения — 1 февраля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«ФАС России совместно с Минпромторгом России и Минэнерго России провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства»,— говорится в тексте поручения, которое опубликовано на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены глава ФАС Максим Шаскольский, глава Минпромторга Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилев. Проверка назначена по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока, которое прошло 4 сентября.

Владимир Путин по итогам совещания также поручил рассмотреть ввод АЭС на Дельнем Востоке к 2032 году и определить источники финансирования развития энергетики. В списке поручений также указано, что правительство России должно принять дополнительные меры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону железных дорог.

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