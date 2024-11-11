Путин поручил рассмотреть ввод АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году

Президент России Владимир Путин поручил главе госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву рассмотреть возможность ввести в эксплуатацию блоки Хабаровской и (или) Приморской АЭС к 2032 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поручение сделано по итогам совещания по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, прошедшего 4 сентября 2024 года. Господин Лихачев должен представить доклад по поручению до 1 марта 2025 года.

Согласно проекту генеральной схемы (он еще не утвержден), срок ввода блока на Приморской АЭС — 2033 год, на Хабаровской — 2041 год. Планируемая мощность Приморской АЭС — 2000 МВт, Хабаровской — 1200 МВт.

Подробнее — в материале «Под Дальний Восток готовят новую АЭС».