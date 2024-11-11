Боррель: Украина до конца 2024 года подучит от ЕС 1,5 млн снарядов

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что до конца 2024 года ЕС выполнит план по отправке Украине 1 млн боеприпасов. По его словам, ВСУ уже получили 980 тыс. снарядов. С учетом других соглашений и инициатив Украина до конца года получит от Европы 1,5 млн боеприпасов, добавил господин Боррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 тыс. снарядов и очень скоро передадим 1 млн снарядов. Я знаю, что мы брали обязательство достичь этого уровня до весны — и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились»,— сказал Жозеп Боррель в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

По словам верховного представителя ЕС, сроки поставок снарядов Украине были сдвинуты из-за низкой емкости их производства. Как уточнил он, Евросоюз увеличил производственные мощности, что позволит продолжить поставку боеприпасов ВСУ на нынешнем уровне.

Жозеп Боррель также указал, что власти ЕС могли бы отправлять оружие и снаряды Украине быстрее, но «каждый шаг требовал слишком длинных дискуссий». Как пояснил господин Боррель, Евросоюзу приходилось преодолевать беспокойство некоторых стран-членов, опасавшихся эскалации.

9 ноября Жозеп Боррель посетил Киев. После встречи с властями Украины он заявил, что к марту 2025 года Евросоюз дополнительно подготовит 15 тыс. украинских военнослужащих. Общее количество военных, прошедших обучение в Европе, достигнет 75 тыс.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».