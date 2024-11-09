Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев с рабочим визитом. Политик планирует обсудить с властями Украины вопрос предоставления помощи стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: @JosepBorrellF Жозеп Боррель

Фото: @JosepBorrellF

Господин Боррель отметил в соцсети X, что это его пятая поездка в Киев и последнее посещение страны в качестве главы службы ЕС. При этом он подчеркнул, что поддержка Украины будет оставаться главной темой в повестке объединения.

Жозеп Боррель занимает пост верховного представителя ЕС по иностранным делам с 1 декабря 2019 года, 30 ноября 2024-го истечет срок его полномочий. Должность господина Борреля с 1 декабря перейдет бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас.

Свою поездку в Киев Жозеп Боррель анонсировал во время саммита Евросоюза, прошедшего 7–8 ноября в Будапеште. На мероприятии лидеры стран ЕС заявили о необходимости продолжать поддерживать Украину. Основной же темой стало будущее отношений Европы и США после инаугурации Дональда Трампа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа готовит себя к Дональду Трампу».