МИД РФ опроверг заявление о падении российских БПЛА в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление властей Молдавии о падении двух российских беспилотников на территории республики. Она назвала бездоказательными сообщения о российском происхождении БПЛА и заявила, что «доказательства никогда не будут представлены, потому что их нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дипломат подчеркнула, что в рамках СВО армия Россия не прокладывает маршруты полетов БПЛА над территорией соседних с Украиной государств, а законными целями являются только военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура. Госпожа Захарова также обратила внимание, что информация об упавших летательных аппаратах появилась одновременно с проводимой ВСУ массовой атакой БПЛА.

«Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины и Запада. В очередной раз призываем молдавские власти отказать от антироссийской риторики и не поддаваться на подобные провокации»,— говорится в заявлении МИДа.

Полиция Молдавии 10 ноября сообщила об обнаружении двух беспилотников на юге и севере страны. Позже глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в соцсетях, что БПЛА принадлежат России. По его мнению, дроны могли быть приманкой, чтобы ввести в заблуждение ПВО Украины.