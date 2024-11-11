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Коммерсантъ FM
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СМИ: Россия станет посредником в договоре между Израилем и «Хезболлой»

Россия и США выступят гарантами безопасности в рамках мирного договора между Израилем и Ливаном, сообщила Israel Hayom со ссылкой на источники. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подтвердил, что в переговорах с ливанской стороной наблюдается прогресс. Израильские власти среди прочего хотят получить гарантии, что ливанская «Хезболла» не сможет получать оружие от Ирана через границу с Сирией.

По данным Israel Hayom, согласно тексту договора, «Хезболла» должна отвести свои силы к северу от реки Литани. Присутствие бойцов ливанского формирования вблизи пограничных районов будет запрещено. Израильские войска, в свою очередь, обязаны покинуть территорию Ливана. Источники издания утверждают, что США и Россия в качестве гарантов безопасности должны будут не допустить перевооружение «Хезболлы».

Израильские СМИ писали, что на прошлой неделе в Россию с тайным визитом приехал министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, чтобы обсудить посредничество Москвы в урегулировании ситуации с Ливаном. Вслед за этим он поехал в США, где обсуждался проект мирного договора. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в конце октября говорил, что Россия при необходимости готова приложить усилия к решению конфликта между Израилем и «Хезболлой».

Подробнее — в материале «Ъ» «Из-под ''Хезболлы'' выбивают сирийскую почву».

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