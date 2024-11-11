Акции китайских производителей чипов растут из-за нового экспортного запрета США

Котировки акций китайских производителей полупроводников значительно выросли сегодня, 11 ноября, на новостях о новых экспортных ограничениях США в отношении Китая. Индекс полупроводниковой промышленности CSI вырос по итогам торгового дня на 6,84%, достигнув максимальной отметки с декабря 2021 года. Индекс производителей интегральных схем вырос на 5,44%.

Накануне Reuters сообщило, что Министерство торговли США направило тайваньскому производителю полупроводников TSMC письмо с требованием ограничить экспорт некоторых сложных чипов в Китай, которые могут использоваться в разработках искусственного интеллекта и в графических процессорах. Речь идет о чипах, создаваемых по 7 нм и более продвинутым технологическим процессам. Единственной китайской компанией, которая владеет техпроцессом 7 нм, является SMIC. Ее акции сегодня подорожали на 3,3%.

Рост котировок акций китайских производителей микрочипов связан с уверенностью инвесторов в том, что новые экспортные ограничения США на некоторое время осложнят жизнь китайским производителям, но в долгосрочной перспективе окажут благоприятное воздействие на положение китайских компаний. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе это приведет к реорганизации цепочки поставок, увеличит спрос на местные производственные мощности с передовыми технологическими процессами и будет способствовать технологическим прорывам в производстве полупроводникового оборудования и материалов»,— говорится в записке китайской брокерской компании Cinda Securities, опубликованной в воскресенье.

По данным SEMI, в первой половине года Китай потратил на закупку оборудования для производства чипов $24,73 млрд — больше, чем все основные конкуренты вместе взятые. Южная Корея, Тайвань, Япония и США за тот же период вложили в производство $23,68 млрд.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Совсем очипели».

Кирилл Сарханянц