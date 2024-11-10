Reuters: США требуют от тайваньской TSMC прекратить поставки чипов для ИИ в КНР

Министерство торговли США направило тайваньскому производителю полупроводников TSMC письмо с требованием ограничить экспорт некоторых сложных чипов в Китай. Предполагается, что они могут использоваться для искусственного интеллекта и в графических процессорах. Об этом сообщили источники Reuters.

Как отмечает агентство, требование поступило спустя несколько недель после того, как в ИИ-процессоре от китайской компании Huawei обнаружили чип TSMC. Тайваньская компания сама уведомила об этом Министерство торговли США. Huawei находится под американскими санкциями.

Японское издание Nikkei Asia ранее на этой неделе сообщило, что TSMC приостановит производство чипов для ИИ и высокопроизводительных вычислений для нескольких китайских компаний. Причиной стало усиление мер экспортного контроля США.