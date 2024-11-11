«Многие художники стремились представить то, что происходит в голове человека»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о том, какие художники и скульпторы вошли в список портала ArtNews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacques Marqueton / AP Фото: Jacques Marqueton / AP

Я продолжу рассказ о рейтинге лучших работ в истории сюрреализма сайта ArtNews. Напомню, их 32. На 25-й позиции одно из первых сюрреалистических произведений, датированное 1924 годом, «Автоматическое рисование» Андре Массона из МоМА в Нью-Йорке. Многие сюрреалисты стремились представить себе то, что происходит в голове человека, через галлюцинаторные картины. Андре Массон превзошел их всех своим автоматическим искусством, которое якобы было создано без какой-либо заранее продуманной композиции или идеи, как большинство произведений искусства. Вместо этого Массон утверждал, что позволяет своей руке свободно бегать и двигаться спонтанно. Он говорил, что это было чистым представлением того, как работает его мозг, без какого-либо чувства разума, которое могло бы подавить его творческий потенциал.

Чуть выше места в рейтинге занимают ведущая датская сюрреалистка Рита Кернн-Ларсен, «Автопортрет (познай себя)» (1937-й); Макс Эрнст, «Одевание невесты» (1939-й); Клод Каун, "Que me veux-tu?" («Что ты от меня хочешь?») — двойной автопортрет лысой художницы (1928-й); французская режиссер-экспериментатор Майя Дерен с 14-минутным кинофильмом «Послеполуденные сети» (1943-й). А вот на 20-й позиции находится классик сюрреализма Ман Рэй с фотографией Мерет Оппенгейм «Завуалированная эротика» 1933 года. На отпечатке обнаженная Оппенгейм, прислонившаяся к колесу печатного станка, одна ее рука лежит на колесе, тыльная сторона ладони прижата ко лбу.

В то время как сюрреализм распространялся в Западной Европе, тенденция, известная как антропофагия, находила последователей среди бразильского авангарда: на 19-м месте скульптура бразильянки Марии Мартинс «Невозможное III» 1946 года. Места с 18-го по 16-е занимают: Жермен Дюлак, автор сюрреалистического фильма «Ракушка и священник» (1928 год); еще одна скульптор, британка Эйлин Агар, с работой «Ангел анархии» (1936-1940 годы); чилиец Роберто Матта с пейзажем «Земля — это человек», написанным в 1942 году. Наконец, на 15-м месте появляется великий Сальвадор Дали с картиной «Мягкая конструкция с вареными бобами (Предчувствие гражданской войны)», написанной в 1936 году. Продолжу о рейтинге в следующих «Арт и Фактах».