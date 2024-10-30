Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выборе портала ARTnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бриджит Бейт Тиченор «Без названия» (Egg Figures) Фото: ARTnews Виктор Браунер «Конюшня, Нестабильная, Равнина Теуса» Фото: ARTnews Рамзес Юнан, «Женщина» Фото: ARTnews Вильфредо Лам «Замбезия, Замбезия» Фото: ARTnews Марсель Жан, «Призрак гардении» Фото: ARTnews «Девушка и монстр», Инджи Афлатун Фото: ARTnews Алис Рахон, «Баллада Фриды Кало» Фото: ARTnews Следующая фотография 1 / 7 Бриджит Бейт Тиченор «Без названия» (Egg Figures) Фото: ARTnews Виктор Браунер «Конюшня, Нестабильная, Равнина Теуса» Фото: ARTnews Рамзес Юнан, «Женщина» Фото: ARTnews Вильфредо Лам «Замбезия, Замбезия» Фото: ARTnews Марсель Жан, «Призрак гардении» Фото: ARTnews «Девушка и монстр», Инджи Афлатун Фото: ARTnews Алис Рахон, «Баллада Фриды Кало» Фото: ARTnews

Сайт ARTnews к 100-летию движения сюрреализма составил список из 32 лучших работ в его истории. Выбор личностный, но интересный. На 32-м месте, по мнению американских экспертов, расположилась картина Бриджит Бейт Тиченор «Без названия» (Egg Figures) 1966 года из частной коллекции. Две яйцеобразные человеческие фигуры изображены бывшей светской львицей из Нью-Йорка, которая с пятидесятых годов творила в Мексике.

31-м является полотно Виктора Браунера «Конюшня, Нестабильная, Равнина Теуса», написанная в 1942-м румыном, бежавшим от нацизма во французскую коммуну Теуса. Худая женщина, у которой из волос растут четыре когтистые лапы. Это экспонат Центра Помпиду.

30-й — египтянин Рамзес Юнан, «Женщина», также 1942 года, из собрания Арабского музея современного искусства в Дохе. Art et Liberte, египетский авангард, обычно классифицируется на Западе как ответвление сюрреализма. На картине изображена фрагментированная женская фигура с пустым, бесконечным пейзажем.

29-м оказалось полотно Вильфредо Лама «Замбезия, Замбезия», которое этот кубинец написал в 1930 году. Картина из собрания Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке изображает femme-cheval, женщину с лошадиной головой.

А вот и скульптура — на 28-м месте рейтинга француз Марсель Жан и черная гипсовая голова на пьедестале, покрытом выцветшим бархатом. Глаза придают странно спокойному лицу некие стальные черты: они застегнуты на молнию. Жан создал «Призрак гардении» в 1936 году. Сейчас он находится в нью-йоркском МоМА.

Чуть выше картина «Девушка и монстр», которую Инджи Афлатун, египетская представительница марксистско-прогрессивно-националистически-феминистского движения конца 1940-х-1950-х написала также в 1942-м. Полотно экспонируется в Дохе: извивающееся существо угрожает маскам в нижнем углу.

26-я Алис Рахон, «Баллада Фриды Кало», 1956-1966 гг., Museo de Arte Moderno, Мадрид. Вместо того, чтобы отождествлять себя с каким-либо конкретным движением, Алис Рахон однажды назвала себя наскальной художницей. Эта картина — ее посвящение близкой подруге Фриде Кало. Сине-зеленые квази-наскальные рисунки.

Продолжу в следующих «Арт и Фактах».