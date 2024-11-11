«Система двойных стандартов серьезно раздражает всех»

В чемпионате России по футболу завершился первый круг. «Краснодар» по-прежнему занимает в турнирной таблице первое место. В 15-м туре РПЛ южане сыграли вничью с «Рубином» в Казани (1:1). «Зенит», который идет вторым, отстает от лидера всего на одно очко. Действующий чемпион взял верх над «Ахматом» 2:1. За развитием событий в матчах футбольного чемпионата страны следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Рубин» и «Краснодар» зажгли по-настоящему. Хозяева начали на серьезных скоростях, а «быки» оказались не готовы к такому развитию событий. И гол, которой они получили в начале первого тайма, выглядел вполне логично. Удвоить преимущество «рубиновые» могли ближе к перерыву, но Мирлинд Даку не забил пенальти. А во второй половине встречи на поле «Ак Барс Арены» развернулась настоящая футбольная драма.

Южане сначала сравняли счет, а на последних минутах забили победный мяч. Комментаторы даже подумать не могли, что это взятие ворот могут не засчитать. Но арбитр встречи Сергей Карасев посчитал, что перед тем, как мяч попал в сетку, Эдурад Сперцян сыграл опасно в подкате, и отменил гол. После многочисленных повторов нарушение стало казаться реальным, хотя главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был с этим не согласен: «Забили победный гол, я считаю, это чистый гол. Он играет в мяч, потом по касательной, я не знаю, кончиком шипа проезжает по бутсе. Это смешно. Карасев, если бы судил в Европе, из 100 таких голов 100 засчитал бы».

Проблема в том, что не в каждом подобном эпизоде арбитры видят нарушение. Система двойных стандартов, которая стала привычной в матчах РПЛ, серьезно раздражает всех. Поэтому Российская премьер-лига собирается менять ситуацию. Об этом уже открыто говорит глава организации Александр Алаев. Хотя поверить в то, что клубы пойдут против РФС, сложно.

Но, несмотря на проблемы с судейством, борьба за чемпионство в РПЛ серьезная. «Зенит», хоть и выиграл у «Ахмата» 2:1, далек от идеальной формы, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «Нету такой мощной игры, как раньше, против них сейчас все могут сыграть, настроиться хорошо. Единственный плюс у них — большая скамейка квалифицированных футболистов, которые могут заменить травмированного или дисквалифицированного без потери качества, а это на протяжении целого сезона очень важный фактор».

Все московские команды в 15-м туре одержали победы. Самую крупную записал на свой счет «Спартак», разгромив дома «Акрон» 4:0. Но после финального свистка больше говорили не о футболе, а об увольнении спортивного директора клуба Томаша Амарала, который активно тратил деньги красно-белых, но по-настоящему серьезных игроков в команду так и не привез. Футбольный эксперт Игорь Корнеев уверен, что увольнение португальца закономерно: «Если ты начал свою стратегию, так привози прекрасных игроков на продажу. Но это же не так. Мы все время видели какие-то мутации, непонятные происходили вещи. Никто не понимал, даже, я думаю, сами болельщики "Спартака" не понимали, что происходит».

После 15-го тура клубы РПЛ ждет двухнедельная пауза. Теперь свое мастерство покажут сборные. Российская команда проведет очередные товарищеские матчи с Брунеем и Сирией.

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