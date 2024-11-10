«Краснодар» сохранил балл

В заключительном туре первого круга «Рубин» сократил дистанцию между лидерами чемпионата до одного очка, на своем поле сыграв вничью — 1:1 — с «Краснодаром» в матче, который мог закончиться чем угодно. «Зенит» подобрался к краснодарцам вплотную, одолев в гостях — 2:1 — «Ахмат».

Для того чтобы увидеть хмурые тучи, сгущавшиеся над «Краснодаром» в Казани, необязательно было тщательно вглядываться в происходящее на поле, высчитывая статистические нюансы. Все было и так хорошо видно.

«Рубин» смотрелся интереснее и живее и еще до того, как отличился, неоднократно угрожал краснодарскому благополучию.

Дозрел гол, когда казанцы заработал угловой. Поразительно, но до этого матча в чемпионате «Краснодар» после стандартов не пропускал. Сейчас пропустил, напрасно пытаясь накрыть посреди штрафной Мирлинда Даку, в борьбе все равно сделавшему мягкую скидку затылком, и наплевав на дальнюю штангу, где дежурил Никола Чумич.

А потом Даку еще раз очутился в центре внимания. Он сидел в районе одиннадцатиметровой отметки, и все, кажется, были уверены, что жестами показывает, что получил травму. Травма была. Но показывал Даку, что на нем фолили. И действительно: включился VAR, а арбитр Сергей Карасев, изучив повтор эпизода, произнес трибунам в данной ситуации ласкавшее уши слово «наступ». На ногу Даку наступил Витор Тормена, а это значит, что «Рубину» достался пенальти и можно чуть ли не добить лидера.

Мирлинд Даку его и исполнял. Но повторился конфуз из состоявшегося на прошлой неделе кубкового матча с ЦСКА. В нем Даку переиграл армейский голкипер Владислав Тороп, в чемпионате с ним разобрался нырнувший в тот угол, куда и нужно было нырнуть, голкипер краснодарский Станислав Акгацев.

И только после этого гости наконец отгрызнулись по-настоящему опасным наскоком. Джон Кордоба выложил мяч поддержавшему его Александру Черникову, а тот отправил его в штангу.

Дальше все было еще занятнее. «Краснодар», только что находившийся на грани катастрофы, во втором тайме равновесие восстановил: Олакунле Олусегун с Кордобой вратаря Евгения Ставера не пробили, но пробил подобравший отскок Черников.

А «Рубин» после такой оплеухи не скисал и продолжал искать счастье впереди, напарываясь, естественно, на краснодарские уколы. Один вылился в два подряд удара Кордобы с полдюжины метров: первый принял на себя защитник Дмитрий Кабутов, повторный — Ставер.

«Краснодар» все же забил после ляпа казанской защиты, подарившей мяч Олусегуну. Но «Рубин» спас VAR. Карасев согласился, что подкат Эдуарда Сперцяна, которым тот совершал отбор, не был чистым. Так что «Рубин» не выиграл, но по крайней мере длиннющую победную серию «Краснодара» из 11 встреч в чемпионате оборвал, заодно сократив его отрыв от ближайшего преследователя.

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«Зенит», которому приходится «Краснодар» догонять, в матче со своим соперником из подвала турнирной таблицы сам решил подсыпать поленьев в хилый костерок интриги. «Ахмату» понадобилось полторы минуты, чтобы вскрыть вялую, словно еще не отошла от долгого сна, зенитовскую оборону. Лечи Садулаев проскочил мимо Вячеслава Караваева, а на его пас выбросился Арсен Адамов.

Все, что произошло после этого конфуза фаворита, должно было восприниматься теми, кто неравнодушен к «Ахмату», с болью. И он вроде бы играл по своим меркам совсем недурно, и «Зенит» по своим — точно не лучшим образом.

Но к середине первого тайма уже петербуржцы оказались впереди из-за грубых ошибок, которые, если хочешь насолить гранду, допускать никак нельзя.

Первая из них была коллективной. Матео Кассьерра в двух десятках метров от ворот, будто крысолов с волшебной дудочкой, заставил всех футболистов «Ахмата» приблизиться к себе, забыв обо всем остальном. Густаву Мантуан, наверное, сам поразился тому обстоятельству, что стоит возле угла вратарской, принимая пас от Кассьерры, в полном одиночестве. Вторая ошибка была уже персональной. Антон Швец, защитник «Ахмата», остановил прострел в штрафную так неловко, что вышла идеальная скидка на пробившего с ходу Кассьерру.

А второй тайм только добавил грозненцам душевных ран.

Особенно концовка. «Зенит», по-прежнему не то чтобы легкий и воздушный, в компенсированное время провел атаку, под занавес которой Владислав Камалов, завалив Педру у границы штрафной, заработал удаление за фол последней надежды. Казалось, времени ни на что после стандарта у «Ахмата» уже не останется. Но его осталось на выпад, увенчанный изумительным по аккуратности ударом мимо зенитовского голкипера Дениса Адамова от Садулаева. «Ахмату» для того, чтобы добыть ничью, не хватило пары сантиметров, потому что мяч воткнулся в стойку.

В этот же вечер победы одержали два московских гранда, которые располагаются неподалеку от топ-тройки. Победы были разными. «Спартак» свою добыл в режиме скорее разминочном, разгромив «Акрон» дома со счетом 4:0. ЦСКА гостевой выигрыш у «Крыльев Советов» пришлось выгрызать. Армейцы пережили непростой первый тайм, на излете которого все-таки вышли вперед благодаря Игорю Дивееву. Во втором «Крылья» после удара Игоря Дмитриева и рикошета счет сравняли и могли бы добиться большего, если бы не голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, дважды устоявший, когда его расстреливали фактически в упор. Наградой за эту его стойкость был навес Келлвена, который опустился на голову Данила Кругового. А тот красиво уложил мяч в дальний угол, прервав уже неприлично затянувшуюся череду матчей своей команды, в которых нет ни выигрышей, ни забитых голов. До этого ЦСКА сыграл — 0:0 — с «Факелом» в чемпионате и с «Рубином» в Кубке страны, а «Спартаку» в первенстве уступил — 0:2.

Алексей Доспехов