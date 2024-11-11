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Коммерсантъ FM
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Москалькова рассказала о вывезенных на Украину жителях Курской области

Москалькова сообщила о 13 жителях Курской области, найденных на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что у российской стороны есть сведения о 13 гражданах России, которые были перемещены в Сумскую область Украины. По ее словам, в настоящий момент Москва ведет переговоры с Киевом о возможности их возвращения в Россию.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это главная сегодняшняя тема, чтобы мирные граждане жители Курской области были обеспечены безопасностью, всем необходимым и возвращением на Родину»,— сказала госпожа Москалькова.

Журналисты также спросили у омбудсмена, какие жалобы поступают от жителей Курской области. В ответ Татьяна Москалькова рассказала, что больше всего приходят обращений, связанных с выделением жилищных свидетельств.

«Я знаю, что руководство Курской области сегодня очень глубоко работает по этой теме. Надо учесть, что на территории объявлен режим ЧС, в этом случае задействуются средства федерального уровня»,— уточнила она и выразила надежду на скорейшее разрешение вопроса о выдаче свидетельств. Отрывок беседы опубликован в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

В середине октября госпожа Москалькова заявила, что в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. жителей Курской области. В том же месяце она попросила омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца установить местонахождение людей, вывезенных из Курской области.

Накануне, 10 ноября, на площади перед зданием правительства Курской области собрались жители приграничных районов, вынужденные покинуть свои дома из-за боестолкновений. Люди жаловались на высокую стоимость аренды жилья и недоступность жилищных сертификатов. Боестолкновения в регионе продолжаются с 6 августа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Курские беженцы недостаточно сертифицированы».

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Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области &lt;br> На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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