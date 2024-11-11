Москалькова рассказала о вывезенных на Украину жителях Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что у российской стороны есть сведения о 13 гражданах России, которые были перемещены в Сумскую область Украины. По ее словам, в настоящий момент Москва ведет переговоры с Киевом о возможности их возвращения в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это главная сегодняшняя тема, чтобы мирные граждане жители Курской области были обеспечены безопасностью, всем необходимым и возвращением на Родину»,— сказала госпожа Москалькова.

Журналисты также спросили у омбудсмена, какие жалобы поступают от жителей Курской области. В ответ Татьяна Москалькова рассказала, что больше всего приходят обращений, связанных с выделением жилищных свидетельств.

«Я знаю, что руководство Курской области сегодня очень глубоко работает по этой теме. Надо учесть, что на территории объявлен режим ЧС, в этом случае задействуются средства федерального уровня»,— уточнила она и выразила надежду на скорейшее разрешение вопроса о выдаче свидетельств. Отрывок беседы опубликован в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

В середине октября госпожа Москалькова заявила, что в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. жителей Курской области. В том же месяце она попросила омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца установить местонахождение людей, вывезенных из Курской области.

Накануне, 10 ноября, на площади перед зданием правительства Курской области собрались жители приграничных районов, вынужденные покинуть свои дома из-за боестолкновений. Люди жаловались на высокую стоимость аренды жилья и недоступность жилищных сертификатов. Боестолкновения в регионе продолжаются с 6 августа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Курские беженцы недостаточно сертифицированы».