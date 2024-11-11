Глава Морской коллегии: никакого поражения нашего флота на Черном море нет

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» заявил, что недавно ознакомился с ходом боевого дежурства войск и сил Черноморского флота и убедился в его боеспособности. По его словам, несмотря на атаки вооруженных сил Украины, позиции российского флота в Черном море не ослаблены.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами»,— сказал Николай Патрушев на вопрос «Ъ», соответствуют ли действительности заявления западных СМИ о нанесении ущерба Черноморскому флоту в результате ударов ВСУ.

Николай Патрушев подчеркнул, что Россия «прочно удерживает свой статус одной из ведущих военно-морских держав», одной из задач которой является ядерное сдерживание. В пример помощник президента привел проведенный в сентябре подледный переход в Арктике атомных подводных крейсеров «Император Александр III» и «Красноярск». «Наши оппоненты должны знать, что морской ядерный щит России всегда на страже нашей страны. Развиваются также и другие компоненты, силы и средства нашего флота»,— отметил господин Патрушев.

Подробнее читайте в интервью «Ъ».