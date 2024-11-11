За 10 месяцев авиасообщением Москва — Сочи перевезли 4,1 млн человек

За 10 месяцев 2024 года по маршруту Сочи — Москва перевезли 4,1 млн пассажиров, выполнив почти 12 тыс. авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С января по октябрь 2024 года по маршруту Сочи — Москва выполнили 11,9 тыс. рейса и перевезли более 4,1 млн пассажиров. Регулярные полеты осуществляют 12 авиакомпаний.

В зимнем расписании предусмотрели до 27 рейсов в Москву ежедневно. Авиакомпания Red Wings объявила об увеличении частоты полетов в аэропорт Жуковский до четырех раз в неделю до конца 2024 года. С января по март 2025 года специалисты планируют увеличить число рейсов до пяти раз в неделю.

«Ъ-Сочи» писал, что в честь новогодних праздников число авиарейсов из Сочи увеличат по 12 направлениям. Так, частота полетов в Санкт-Петербург увеличится до пяти раз в неделю. Отправиться из Сочи в Нижний Новгород или Казать туристы смогут до шести раз в неделю.

Мария Удовик