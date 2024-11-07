Число рейсов из Сочи увеличат по 12 направлениям в честь новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников авиакомпания Nordwind объявила об увеличении числа рейсов из аэропорта Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С 23 декабря 2024 года по 12 января 2025 года авиакомпания Nordwind расширяет свою маршрутную сеть, добавляя новые рейсы из Сочи. В расписании появится до четырех рейсов в неделю в Москву, а также увеличится частота полетов в Санкт-Петербург до пяти раз в неделю. Такие города, как Нижний Новгород и Казань, смогут принимать до шести рейсов в неделю.

Количество рейсов в Уфу, Екатеринбург и Оренбург увеличат до пяти в неделю, а в Омск, Самару и Челябинск — до четырех. В Пермь, Тюмень и Красноярск также запустят дополнительные рейсы (три рейса в неделю).

«Ъ-Сочи» писал, что зимой авиакомпания Nordwind будет совершать дополнительные рейсы из Перми в Сочи до 6 января 2025 года. Частота полетов вырастет до трех раз в неделю.

Мария Удовик