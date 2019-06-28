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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

В Осаке прошли переговоры Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась. Она продлилась 1 час 20 мин. До этого президенты уже успели на ходу обменяться парой фраз.

«Оба лидера согласились, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам и интересам всего мира»,— говорится в сообщении Белого дома.

Предполагалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе в Иране, Сирии, Афганистане, Венесуэле, на Украине. Принятие итогового документа после переговоров не планировалось.

Напомним, первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки в июле 2018 года. Во второй раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог.

О подготовке к встрече лидеров двух стран читайте в материале “Ъ” «Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы».

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