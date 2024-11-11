В России планируют сократить штат госорганов на 10%

Правительство запускает новый этап оптимизации государственной службы. С 1 июля 2025 года планируется сокращение штата госслужащих на 10%, следует из материалов реформы, с которыми ознакомился «Ъ». Зарплаты сокращаемых сотрудников могут быть направлены на повышение оплаты труда оставшихся. Цель изменений — сделать госслужбу более эффективной и повысить ее оплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Администрация Белого дома начала новый этап реформы госуправления, которая стартовала еще в 2019 году. Тогда в рамках реформы сокращениям на 10% подверглись центральные аппараты министерств и ведомств. Также была изменена система оплаты труда госслужащих.

Новый этап реформы может затронуть большее число госслужащих, которые заняты в территориальных органах федеральных ведомств. В них работает около 400 тыс. человек, или более 0,5% занятых в экономике России. В правительстве отмечают, что число сокращенных работников может оказаться больше, чем запланированные 10%. Это связано с активным внедрением цифровых технологий в некоторых регионах, что приводит к уменьшению спроса на услуги, требующие участия людей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Роботы придут на чиновничьи места».