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Коммерсантъ FM
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МИД Ирана призвал исключить Израиль из ООН после атаки на Сирию

Министерство иностранных дел Ирана призвало к эмбарго на оружейные поставки Израилю и исключению этой страны из ООН после очередного авиаудара по сирийской столице Дамаску.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Фото: Reuters

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Фото: Reuters

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи заявил, что Тегеран решительно осудил атаку, совершенную израильской авиацией на жилое здание в одном из районов Дамаска.

Сирийское госагентство SANA ранее сообщало об «израильской агрессии» в районе Сайида Зайнаб. По данным Минобороны Сирии, жертвами бомбардировки стали семь мирных жителей, среди них женщины и дети. Еще 20 человек ранены. В этой связи господин Багаи призвал всемирную организацию принять меры в отношении Израиля.

Ранее Исмаил Багаи назвал безосновательными обвинения в адрес Тегерана в причастности к попыткам организовать покушение на избранного президента США Дональда Трампа. По мнению официального представителя МИД Ирана, это является «заговором Израиля» в целях усложнить отношения между Тегераном и Вашингтоном.

8 ноября Минюст США сообщил об уголовном деле в отношении гражданина Ирана и двух американцев. По версии ФБР, они планировали убить Дональда Трампа перед президентскими выборами в США. Основным фигурантом следствие назвало агента Корпуса стражей исламской революции Фархада Шакери.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новому президенту подобрали убийцу».

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