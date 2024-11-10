Новому президенту подобрали убийцу

Минюст США предъявил обвинения гражданину Ирана в подготовке убийства Дональда Трампа накануне выборов. Это не сулит ничего хорошего Тегерану, который по опыту предыдущего президентского срока господина Трампа и так опасался усиления давления со стороны Вашингтона в случае возвращения республиканца в Белый дом. Впрочем, в окружении избранного президента США не исключают дипломатической сделки с иранской стороной в случае ее готовности согласиться на требования новой администрации США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

В то время как победивший на выборах Дональд Трамп только подбирает себе новую команду, действующие генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рей уже подыграли избранному президенту, который перед выборами объявил о планах Ирана по его физической ликвидации.

В конце прошлой недели Минюст США передал в суд Манхэттена материалы дела о предотвращенном заговоре с целью убийства Дональда Трампа перед президентскими выборами.

В центре обвинения оказался некий гражданин Ирана, 51-летний Фархад Шакери, который якобы находился в контакте с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — элитной силовой структурой Ирана, выступившей заказчиком ликвидации республиканского кандидата в президенты.

Сообщниками Шакери, который находится в Иране и не может предстать перед судом, названы два жителя Нью-Йорка — Карлайл Ривьера и Джонатан Лоадхолт. Оба они были задержаны на прошлой неделе, в отличие от главного обвиняемого.

Примечательно, что Фархад Шакери был депортирован из США еще в 2008 году, после 14 лет тюремного заключения за ограбление. По данным следствия, выйдя на свободу, он использовал сеть контактов, созданных в тюрьме, для слежки за людьми, указанными ему КСИР, и их устранения. Несмотря на то что история об уголовнике иранского происхождения, который покинул Америку еще 16 лет назад и после того якобы дистанционно руководил заговором против Дональда Трампа, вызывает вопросы по поводу ее достоверности, руководители американских правоохранительных органов уже рапортуют о пресечении ими подрывной деятельности Ирана.

«Министерство юстиции предъявило обвинения агенту иранского режима, которому было поручено управлять преступной сетью, чтобы способствовать реализации иранских планов убийств, в том числе избранного президента Дональда Трампа»,— заявил Меррик Гарланд. В схожем ключе высказался Кристофер Рей, по словам которого «эти обвинения проливают свет на продолжение вопиющих попыток Ирана атаковать граждан США, включая избранного президента Трампа, других руководителей администрации и диссидентов, критикующих режим в Тегеране».

Об «иранском заговоре» с целью ликвидации Дональда Трампа в Вашингтоне впервые заговорили в октябре, уже после попытки покушения на него, совершенной 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Несмотря на то что версия о связях с Ираном покушавшегося стрелка-одиночки изначально не рассматривалась, теория заговора против республиканского кандидата в президенты продолжала оставаться на слуху, при этом внешней силой, стоящей за планами убить Трампа, стали называть Иран. В связи с этим на финише президентской гонки по решению действующей администрации в Белом доме Дональду Трампу была выделена усиленная охрана. Кроме того, президент Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить Иран, что любые покушения на жизнь Дональда Трампа будут расценены Вашингтоном как акт объявления войны.

Реагируя на последние заявления руководства американского Минюста и ФБР, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи категорически отверг выдвинутые ими обвинения, назвав их попыткой запрограммировать конфликт Тегерана с будущей администрацией в Белом доме.

По словам иранского дипломата, повторение старых обвинений уже после президентских выборов в США и победы на них Дональда Трампа выглядит как «вызывающий отвращение заговор со стороны израильских и оппозиционных Ирану кругов с целью усложнить отношения между США и Ираном».

С отдельным обращением в минувшую субботу выступил вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф, призвавший избранного президента США отказаться от той политики в отношении Исламской Республики, которую он проводил во время своего первого срока в Белом доме. «Трамп должен показать, что он не будет повторять прошлые ошибочные политические решения»,— заявил Джавад Зариф. По его словам, прежняя политика максимального давления, в рамках которой Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения с Тегераном и ввел против него многочисленные санкции, будет иметь обратный эффект.

«Мы готовы вернуться к переговорам о ядерной программе. Мы никогда из соглашения не выходили. Это сделали США в одностороннем и незаконном порядке. Это международное соглашение, и мы остаемся частью этого соглашения»,— заявил в интервью ТАСС посол Ирана в Италии Мохаммад Реза Сабури.

В свою очередь, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о своих планах в ближайшие дни посетить Тегеран для переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и возобновления сотрудничества МАГАТЭ с Тегераном.

Однако участники разворачивающейся в США после выборов дискуссии о том, как будут строиться отношения Вашингтона и Тегерана в ближайшие четыре года, считают наиболее вероятным сценарием максимальное давление на Иран.

Как заявил на прошлой неделе бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, избранный президент рассматривает Иран как основной источник нестабильности на Ближнем Востоке и считает, что кризис в регионе вызван неспособностью действующего президента Джо Байдена сдержать Иран.

Как заявил Брайан Хук, новая администрация в Белом доме возьмет курс на дипломатическую изоляцию Ирана и его экономическое ослабление, чтобы лишить Тегеран возможности финансировать те силы, которые, как полагает Дональд Трамп, дестабилизируют Израиль и его союзников.

«Следующие четыре года могут стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики с момента ее основания в 1979 году, так как Тегеран находится под пристальным наблюдением Трампа»,— отмечает телеканал CNN.

В своем материале CNN приходит к выводу, что в условиях балансирования Ближнего Востока на грани полномасштабного конфликта переизбрание Дональда Трампа может дать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху карт-бланш на нанесение ударов по ядерным объектам Ирана, от чего Израиль предостерегала администрация президента Байдена.

В ходе предвыборной гонки сам Дональд Трамп призывал в первую очередь уничтожить ядерные объекты Ирана, недоумевая по поводу того, почему этого так опасается президент Байден.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal приходит к выводу, что Вашингтон и Тегеран могут в конечном счете достичь дипломатической договоренности во время второго президентского срока Дональда Трампа, несмотря на «взаимную враждебность». По информации издания, такого сценария не исключают некоторые американские чиновники, работавшие с Дональдом Трампом во время его первого срока на посту президента.

В связи с этим издание цитирует бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Майкла Малроя, указавшего на то, что Дональд Трамп любит заключать сделки, но только если «это его сделка». Пока же, по сведениям источников The Wall Street Journal, Дональд Трамп планирует серьезно ужесточить санкции против Ирана и перекрыть ему возможность поставлять нефть на мировой рынок. Под санкциями могут оказаться и китайские порты, в которые поставляется иранская нефть. «Думаю, вы увидите возвращение санкций, и вы увидите, как они будут пытаться еще сильнее изолировать Иран как дипломатически, так и финансово»,— заявил газете бывший сотрудник Белого дома.

Сергей Строкань