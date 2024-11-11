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Коммерсантъ FM
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Росгвардейцы сбили разведывательный беспилотник в ЛНР

Бойцы Росгвардии уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Луганской народной республике (ЛНР), сообщила федеральная служба.

Уточняется, что после получения сигнала о приближении беспилотника военные использовали автомобиль повышенной проходимости и оперативно выехали на место засады.

«Мобильный расчет сбил его (разведывательный БПЛА.— "Ъ") сосредоточенным огнем из стрелкового оружия. Дрон-разведчик рухнул в поле вдали от населенных пунктов. Аппарат передан для изучения компетентным органам»,— сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Минобороны России 10 ноября отчиталось об отражении массированного удара по гражданской инфраструктуре на территории России. За сутки системы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили 96 беспилотников над семью регионами. Большинство из FPV-дронов было сбито над Подмосковьем на подлете к Москве.

В министерстве, в частности, сообщили, что в ночь на 10 ноября было перехвачено и уничтожено 23 украинских БПЛА, из них 17 — над Брянской областью, три — над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Курской областью. В период с 7:00 до 10:00 мск расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 дронов: 34 — над Московской областью, 14 — над Брянской, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской и два — над Тульской областью.

Кроме того, около 21:25 и 23:00 мск военные уничтожили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и один над Курской областями.

Подробнее об отражении массированной атаки — в материале «Ъ» «Беспилотникам убавили лютости».

Атака беспилотников в Подмосковье

Атака беспилотников в Подмосковье

Минобороны сообщило, что с 7:00 до 10:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями.

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