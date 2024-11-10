Система ПВО уничтожила беспилотники над Белгородской и Курской областями

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотники в небе над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России. О последствиях атак не сообщается.

Первую атаку на Белгородскую область отразили примерно в 21:25 мск, уточнили в министерстве. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— сказано в комментарии.

Около 23:00 мск в министерстве отчитались о пресеченной попытке украинской стороны снова атаковать Белгородскую, а также Курскую области. «Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены»,— отмечается в сообщении Минобороны.

Сегодня днем в результате атаки украинского БПЛА на пятиэтажку в городе Шебекино Белгородской области погиб человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник атаковал дом в тот момент, когда он приехал в Шебекино для проверки работ по восстановлению жилья.

Вчера, 9 ноября, в результате атак украинских дронов в Белгородской области ранения получили два жителя. В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе нанес удар по припаркованному легковому автомобилю, в результате ранения получила женщина. В селе Цаповка Борисовского района при атаке FPV-дрона пострадал боец самообороны.