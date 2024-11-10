Беспилотникам убавили лютости

Утром 10 ноября по столичному региону был нанесен самый массовый с начала специальной военной операции воздушный удар. Российские ПВО сбили 34 беспилотника в разных городских округах. Обошлось без жертв и серьезных разрушений. Пострадали пять человек, в больницу с ожогами доставили одну женщину. Судя по всему, среди приоритетных целей (а при налете вновь использовались БПЛА «Лютый») были и московские аэропорты — там вводился в действие план «Ковер» и приостанавливалось воздушное сообщение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовая атака БПЛА на Подмосковье к серьезному ущербу не привела

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Массовая атака БПЛА на Подмосковье к серьезному ущербу не привела

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Массированный налет на столичный регион начался около семи часов утра в воскресенье и продолжался примерно три часа. Первым о воздушной атаке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет»,— написал он в своем Telegram-канале. Затем число сбитых БПЛА росло, причем удар пришелся на Раменский, Домодедовский городские округа и Коломну.

В итоге, как позже уточнило Минобороны, над территорией Московской области дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, отметили в военном ведомстве, еще четырнадцать БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два — над территорией Тульской области.

В столичном регионе серьезных последствий воздушная атака не вызвала. По предварительным данным, в селе Становое Раменского района от обломков беспилотника загорелся дом, позже огонь перекинулся на соседний участок. «От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь»,— сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, травмы получили еще две женщины, но им госпитализация не понадобилась, как и двум мужчинам, пострадавшим в деревне Жуково.

Кроме того, по предварительным данным, пожар произошел в жилом доме в Софьино, на складе в Домодедово, пострадали также автомобиль и гараж.

Судя по появившимся в соцсетях видеозаписям, при атаке вновь использовались дроны-камикадзе «Лютый», а среди целей были в том числе московские аэропорты.

Там вводился в действие план «Ковер». Как сообщил представитель Росавиации, ограничения на воздушное сообщение вводились в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Они были сняты в 10:32. «Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” 36 воздушных судов»,— говорится в сообщении.

По результатам проведенных проверок следственные органы Следственного комитета РФ возбудят уголовные дела о теракте (ст. 205 УК РФ). Впоследствии они будут объединены с предыдущими делами о налетах дронов на российские регионы.

Ранее самой масштабной атакой на столичный регион был налет, совершенный в сентябре. Тогда, по данным Минобороны, в Подмосковье было сбито 20 беспилотников. Атаке подверглись городские округа Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Полеты были приостановлены в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово. А самый крупный налет на все российские регионы был совершен в ночь на 1 сентября этого года. Тогда Минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» 158 дронов.

Александр Александров